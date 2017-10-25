焦点：欧元区宽松货币政策开始落幕？ 欧洲央行料削减购债计划

路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行周四几乎肯定会缩减购债刺激计划，为逐步退出实行数年之久的宽松货币政策迈出迄今为止最大的一步。

2017年3月16日，法兰克福，欧元纸币上欧洲央行总裁德拉吉的签字。REUTERS/Kai Pfaffenbach

这样做之所以可行，是因为欧元区经济复苏目前早已进入了第五个年头。与此同时其他主要央行，譬如美国和英国的央行，也正在准备升息。

然而，欧洲央行仍在为低通胀苦恼。因此，预计央行会在削减购债规模的同时将购债计划的时间进一步拉长。

认识到经济正在迅速成长，来自欧元区19国的决策者们料将把每月购债规模削减一半。帮助欧元区在接连衰退后仍然屹立不倒的宽松货币政策，即将开始徐徐落幕。

但由于欧洲央行唯一关注的焦点--通胀仍远低于目标水准，缩减购债规模的同时还料在很长一段时间内维持购债计划，预示未来几年仍将保持对经济的刺激，即便支撑力度逐步减弱。

了解讨论情况的消息人士透露，讨论集中在延长购债计划九个月并将月度购债规模从600亿欧元减半，同时再次承诺在购债计划结束后的很长一段时间内维持利率稳定。

最大的争议可能是欧洲央行是否应展现出退出量化宽松计划的意图，或不给出明确的答案，这样就可以在明年考虑再次延长购债计划。

为避开通缩，欧洲央行大约三年前制定出规模高达2.3万亿欧元的购债计划，降低了融资成本，并提振借贷和支出，最终目标是刺激通胀。

德国与荷兰等鹰派国家目前希望看到结束购债计划的承诺，认为增加购债已无法帮助通胀回升。以欧元区二线国家为主的鸽派则警告，匆忙退出可能收紧金融环境，几年的努力将前功尽弃。

法国巴黎银行的分析师Luigi Speranza表示，“我们认为欧洲央行倾向于在需要时增加购债或者延长期限，以回应通胀前景的不利情况，特别是欧元引发非理性的货币环境收紧。”

**转移焦点**

整体前景为全球金融危机发生前以来最佳。不间断的连续增长，创造了700万个就业岗位，在内部消费的带动下，目前的扩张是能够自力维持的。

银行业者资本状况更好，放贷增长，核心与二线国家背离的情况似乎已经停止。这种背离的情况是货币计划最大的败笔。

不过通胀仍将达不到欧洲央行接近2%的目标，而且至少将持续到2020年结束，因就业市场仍存在相当大的闲置，薪资空间因而受抑，为继续提供支撑提供了支持。

不过欧洲央行在某些国家可购买的公债逐渐稀缺，表明市场限制将愈加成为政策讨论的重点，因为在银行业因应退场策略之际，若大幅重新设计规定，可能释放出错误的信号。

尽管在目前的规定之下，延长九个月并削减购债规模确实可行，但倘若想要有进一步的举措，欧洲央行可能需要更多的脑力激荡，因为该央行可购买的德债已渐趋稀少，因为购债需符合资本额比重(capital key)的限制，对欧元区每个国家都有相对的购买规模。

“我们的研究显示2018年9月之后仍存在购债空间，”摩根士丹利在报告中称，“这可能需要进一步偏离‘出资比例’规定，且/或更加依赖公司债购买计划。”

为了给最终结束债券购买计划铺路，欧洲央行可能更加侧重利率等传统工具。预计央行最早要到2019年才会加息。

央行还将更注重债券到期后的再投资，及其庞大的资产负债规模带来的支持，在沟通中减少对资金流动的关注。

央行还有可能增加公司债和担保债券的购买比例，减轻公债购买的压力，引导更大比重的资金进入民间行业而非公债市场。

欧洲央行将于1145GMT公布利率决定，随后央行总裁德拉吉将于1230GMT召开新闻发布会。(完)