焦点：欧洲央行放弃宽松倾向 向撤走刺激举措又迈进了一小步

路透法兰克福3月8日 - 欧洲央行周四摒弃了长期坚持的必要时增加购债的承诺，朝着让欧元区经济摆脱对长期刺激的依赖又向前迈进了一小步。

资料图片：2016年9月，德国法兰克福，欧洲央行总部。REUTERS/Ralph Orlowski

欧洲央行保持整体政策不变，称如果必要，将在9月到期后，进一步延长规模达2.55万亿欧元(3.16万亿美元)的购债计划。但央行放弃了必要时增加购债的措辞，暗示其仍计划在年底前结束长达三年的刺激计划。

在美国总统特朗普按计划在数小时后宣布对进口钢铝征收关税前，欧洲央行总裁德拉吉称，欧元区经济增长甚至可能快于现在的预期，经济面临的最大风险是，全球贸易战和美国的另外一个政策意向—放松银行监管。

在通过大规模刺激举措使欧洲经济恢增长后，欧洲央行正谨小慎微地撤走这些支持，担心大任何大动作都会令之前的努力前功尽弃，使其不得不逆转政策，这么做即尴尬，同时也会给经济造成损害。

虽然欧洲央行的努力已初见成效，该行上调了今年的经济增长预估，但央行的唯一政策任务—通胀率—在未来几年将无法达到目标，德拉吉在明年底八年任期结束时，可能看不到通胀达成目标的这一天了。

“经济增长前景坚定了我们的信心，即通胀将升向我们设定的低于但接近2%的目标，”德拉吉表示，“与此同时，核心通胀指标仍低迷，尚未显露出令人信服的、持续回升的迹象。”

“我们的政策任务是实现价格稳定，在这方面我们还不能宣告已取得胜利，”德拉吉在新闻发布上称。

欧洲央行放弃所谓的宽松倾向基本上是象征性的，因鲜有人预计央行会增加购债，德拉吉甚至称之为”保守举措”。

但管委会一致同意做出这样的调整，仍被看做是央行将大幅调整政策指引的先兆。欧洲央行在之前的几次会议上已经有所暗示，此次行动预示着，他们可能在夏季会议上采取行动。

“尽管(调整)本身的意义不大，但它再度确认了欧洲央行政策发展的方向，”瑞士信贷的经济学家Neville Hill说。

“除非欧洲经济大幅放缓——我们预计不会——否则，我们预计欧洲央行将在未来数月进一步调整其政策措辞和基调。”

欧洲央行决定公布之初，欧元兑美元EUR=上涨，德拉吉新闻发布会后转跌，1520 GMT，下跌0.5%，报1.2352美元。

欧洲央行将今年欧元区经济增长预估从之前的2.3%小幅上调至2.4%，预计2019年和2020年分别增长1.9%和1.7%。

德拉吉称，”最新出炉的信息，包括央行内部预测，确认欧元区经济增长动能强劲且覆盖范围广泛，预计短期内将以比之前预估更快的速度增长。”

不过，德拉吉指出”保护主义抬头”是一个风险。尽管认为美国对进口钢铝征税产生的直接影响有限，但美国的举动可能会加剧对国际关系的普遍忧虑。

“如果对盟国征收关税，会让人不禁要问，谁是敌人？”他说。

欧盟已经表示，将会针对美国的关税举措立即采取报复行动。特朗普的关税行动是基于1962年出台的一项美国法律，允许以”国家安全”为由，采取这样的举措。

德拉吉警告称，征收关税会招致报复行动，会引发货币波动和经济不确定性，令欧洲央行的政策决定复杂化。

**两难处境**

欧洲央行面对的两难处境是，经济增速超过预期，但通胀仍疲弱。2月通胀率触及14个月低位。德拉吉称，今年剩余时间，通胀将徘徊在1.5%左右，2020年也仅升至1.7%。

虽然欧元区经济在过去五年扩张，失业率快速下降，表明通胀最终将上升，但通胀回升比预期慢了很多年，而欧元走强可能会抑制价格上涨。

因担心发生通缩，欧洲央行推出了量化宽松计划以降低借贷成本，吸引公司借贷和投资。虽然通缩威胁已远去，但欧元的波动风险让央行的努力未能达到预期的效果。

的确，尽管路透调查的经济学家预计，欧洲央行将在年底前结束购债，但预计首次升息要等到明年第二季。

欧洲央行管委会在周四会议上决定，维持主要再融资利率在0.00%不变，维持贷款工具利率在0.25%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变。月度购债规模仍为300亿欧元。(完)