欧洲央行决策者普遍同意延长购债计划期限但降低规模--消息（更新版）

(新增细节)

路透华盛顿10月12日 - 五名直接知悉情况的人士告诉路透，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。

由于购债计划即将在年底到期，欧洲央行决策者计划在10月26日的会议上决定是否延长刺激措施。他们须在欧盟10年来最佳经济增长表现、与通胀率在年底前仍难以达标之间进行平衡。

消息人士们称，下一步行动将暗示在经济强劲成长下有必要削减刺激，同时承诺将在一段长时间内维持宽松措施；这项行动尚有待讨论。

他们称，最激烈的争论可能在于是否维持该计划开放，给予该行再次延长的灵活性，还是就划下句点释出坚定信号。

尽管鹰派希望欧洲央行暗示其缩减并结束购债的意图，但政策鸽派却希望至少要有央行目前可以延长购债一样的弹性，以防前景恶化。

“是开放式或封闭式的，这将是最热烈的讨论，”一位人士表示。“我认为会有折衷作法，将会维持目前的作法，因此会有一个截止日期，好让我们在必要时能够再次延长。”

购债的具体规模仍有待讨论，众人看法介于每月购债250亿至400亿欧元之间，但消息人士表示，决策者一致认为需大幅下调现行600亿欧元的购债规模。

欧洲央行未予置评。消息人士们称尚未作出正式提案。

**延长九个月？**

“每月购债规模具体有多少没那么重要，因为其对通胀的影响将很小，”一位熟悉讨论情况的人士称。“但延长九个月亦推后首次升息时间，意义重大。这还会强烈暗示大量宽松举措仍将延续。”

这些消息人士补充道，延长六个月太短，决策者将不得不很快再次开始讨论这个问题。

延长更长时间，例如12个月，尽管不能排除这种可能，但这样做很难，因为欧洲央行即将无债可买，所以若根据供应情况来确定购买规模，那么每月购债规模将较低。

这些消息人士还称，欧洲央行或许还会决定保留前景恶化时提高资产购买规模的指导方针。

他们并表示，尽管欧洲央行减少购买主权债券，但却没有压力迫使其减少购买公司债，因此购买规模有可能维持在当前水准。(完)