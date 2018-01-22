调查：欧洲央行年底前应会结束量化宽松 但应当更早下手--分析师

路透班加罗尔1月19日 - 路透调查访问的分析师多数认为，到今年年底前欧洲央行(ECB)将会停止印钞，但应当更早采取行动。他们给出的理由是欧元区经济增长前景稳健且同步。

现在对于ECB结束量化宽松的讨论已经转变为何时进行，而不是应该不应该进行。

这主要是因为外界对欧元区经济增长抱有较高的预期。路透1月11-19日对逾100位分析师进行的调查显示，欧元区绝大多数经济体的增长预估均被上修。

“欧洲央行首先就不应该实施规模如此之大、时间如此之长的QE计划，但考虑到他们已承诺9月前不会停止购债，他们显然应会坚持那个观点，”荷兰合作银行宏观策略主管Elwin de Groot称。

欧洲央行12月会议记录显示，该央行应当在2018年初重新考虑沟通立场，并逐渐调整措辞以体现出增长前景的好转。欧洲央行政策信号的转变，可能被投资人解读为，决策者们准备好撤出2.55万亿欧元的购债计划。

但路透上周报导称，三名消息人士表示，欧洲央行1月22日当周不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估经济和欧元的前景。

回答一个额外问题的70名分析师中，大约九成表示欧洲央行年底前将彻底结束购债，其中有26名分析师认为在9月，四人认为在10月。剩余七名分析师预计央行在明年某个时候结束购债。

但回答另一个问题的受访者中，超过60%表示欧洲央行最迟应该在9月底之前停止其每月300亿欧元的资产购买措施。其中约有五分之一的分析师称应该在比9月刚早的时候就结束。

“鉴于经济增长将在一段时间内继续高于潜能，并且越来越多的迹象表明潜在通胀率将趋向上行，因此没有必要延长QE到2018年9月之后，”Generali Investments资深分析师Martin Wolburg表示。

“在这种环境下，延长QE将弊大于利。”(完)