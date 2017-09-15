调查：欧洲央行料在10月宣布延长购债计划六个月 但会削减购买规模

路透班加罗尔9月15日 - 路透调查显示，欧洲央行料将在10月宣布延长资产购买计划六个月，但会从明年1月开始将每月购买规模减至400亿欧元。

近期欧元区经济表现胜过全球金融危机以来的任何时候，因此引发了欧洲央行将开始缩减量化宽松的预期。欧洲央行购债计划已实施两年有余，累计购买规模超过2万亿欧元债券，其中以公债为主。

这项对关注欧洲央行观察人士的调查预测，欧元区经济在接下来一年将维持复苏势头，但通胀率至少要到2019年才能达到央行接近但略低于2%的目标。

对欧元区经济的乐观情绪上升，已然推动欧元上涨，让打算抑制输入型通胀的欧洲央行处于两难境地。

欧洲央行总裁德拉吉在9月记者会上表示，该央行正在考虑如何缩减每月600亿欧元的资产购买计划，在10月之前会定好计划。

虽然9月1日的路透调查中多数人也预期10月是最可能宣布缩减QE的时间，但现在分析师几乎全都这么认为。52名受访分析师中，仅有两人认为欧洲央行要等到12月当前购债计划到期之时。

根据回答一个额外问题的39位分析师的普遍看法，欧洲央行料宣布QE延期六个月，到明年6月底。分析师中最短的延期预估为三个月，最长的预估为12个月。

“对欧洲央行而言，比较有技巧的做法是宣布将在2018年继续购债，但将逐步削减购买规模，”ING Financial Markets首席欧元区分析师Peter Vanden Houte表示，“他们必须以某种方式对外表达，让市场认为他们立场鸽派而不是鹰派。”

但很快开始缩减购债的决定也是一个现实问题：欧洲央行已经持有欧元区公债市场中很大一部分的公债。

“如同几个季度以来谣传的那样，将QE以当前的形式延续至2018年，似乎并不是一个选项...因债券供应稀缺给QE计划设置了严格的技术限制，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的资深欧元区策略师Marius Gero Daheim说。

当被问及欧洲央行从1月开始的每月购买规模时，上述分析师的预估中值为从目前的600亿欧元降至400亿欧元。预估范围在300-500亿欧元。

当被问及欧洲央行何时会完全结束该计划时，33名分析师中有31人认为到明年底之前，这其中有六人称将在2018年上半年结束该计划。剩余的两人称将在2019年某个时候结束。

被问及欧洲央行开始退出其超宽松政策是否正确时，多数分析师称该央行应该这么做。但绝大多数分析师也表示，一直到明年底之前，欧洲央行可能不会对指标利率做出任何调整。

**欧元跳涨**

欧元今年以来的涨势令一些欧洲央行决策者忧心，暗示即便缩减QE，其步伐可能也是缓慢的。欧元兑美元今年上涨逾13%，自欧洲央行9月7日政策会议以来触及数年高点。

德拉吉在9月的新闻发布会中数次关切欧元的强势。但欧洲央行执委科尔本周稍早时说，欧元走强对于经济成长的拖累可能小于以往。

9月7日公布的路透调查显示，欧元在未来12个月将守住今年的大多数涨幅，而且欧元若再涨5%则会令欧洲央行感到不安。

最新的路透调查显示，当前季度经济增长率料为0.5%，高于上月调查时的增长0.4%。预估中值显示，增长率将平稳保持在0.4%直至明年底。

经济能在如此长的时间内保持这么平稳的增长实属罕见，但对于多年饱受看衰眼光的欧元区而言，对欧元区增长的预测保持稳定应是正面的迹象。

调查结果显示，至少在2019年前，通胀率将一直远低于欧洲央行目标。受访者平均预计，今年和明年的通胀率料分别为1.5%和1.4%。仅有一位受访分析师预测通胀率在明年底前会达到2%。(完)