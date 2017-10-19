FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
调查：欧洲央行10月会议料宣布小幅缩减购债规模 谨慎释出讯息
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月19日 / 早上6点21分 / 2 天前

调查：欧洲央行10月会议料宣布小幅缩减购债规模 谨慎释出讯息

1 分钟阅读

路透班加罗尔10月19日 - 路透调查显示，欧洲央行10月26日料表示其将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600亿欧元降至400亿欧元。

他们对于在这之后，购买计划是要持续六个月或九个月则看法分歧。

“10月的会议可能是欧洲央行史上最大的权衡行动。欧洲央行将必须缩减其购债规模以解决其债券稀缺问题；同时还要维持政策宽松到足以达成通胀目标，”ING首席欧元区分析师Peter Vanden Houte表示。

“必须避免让市场把此决定误读为过度鹰派，使得缩减刺激变成一项棘手的行动。”

欧洲央行利率和欧元区通胀图表：tmsnrt.rs/2l1LwDM

路透在10月11-17日针对逾100位分析师所做的调查显示，和前几次调查相比，大多数分析师调高了经济成长展望。但欧元区经济成长明年料将放缓，通胀预测则充其量维持不变或被调降。

在最新调查中回答额外问题的45位分析师，均表示欧洲央行料将在10月会议上宣布削减资产购买计划。

分析师对从1月开始的每月购买规模减少幅度的预期范围宽泛，从减少50亿欧元到400亿欧元不等，预期中值为减少200亿欧元。

**延长多久？**

对于欧洲央行将把资产购买计划在12月到期后延长多久，分析师的看法各异。而对于该央行是否会不设定固定时限，分析师也没有明确的看法。

32位预计该计划将延长到特定时间的分析师中，有14位表示将延长到6月底。另外13位分析师认为将延长九个月，至9月底。

仅有五位分析师表示，他们预计将延长到明年12月底。

最新调查中的受访者还称，欧洲央行最有可能在明年底完全结束量化宽松计划。

虽然这与试图退出超宽松货币政策的其他主要央行一致，但欧洲央行料将暗示通过在更长时间内维持利率在纪录低位，来保持政策宽松。

事实上，调查中的受访分析师大多预计，欧洲央行将等到2019年才会将指标利率从纪录低位上调，而只有很少数分析师预计最早会是在明年。(完)

编译 戴素萍/许娜；审校 张荻/王兴亚

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below