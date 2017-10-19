调查：欧洲央行10月会议料宣布小幅缩减购债规模 谨慎释出讯息

路透班加罗尔10月19日 - 路透调查显示，欧洲央行10月26日料表示其将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600亿欧元降至400亿欧元。

他们对于在这之后，购买计划是要持续六个月或九个月则看法分歧。

“10月的会议可能是欧洲央行史上最大的权衡行动。欧洲央行将必须缩减其购债规模以解决其债券稀缺问题；同时还要维持政策宽松到足以达成通胀目标，”ING首席欧元区分析师Peter Vanden Houte表示。

“必须避免让市场把此决定误读为过度鹰派，使得缩减刺激变成一项棘手的行动。”

欧洲央行利率和欧元区通胀图表：tmsnrt.rs/2l1LwDM

路透在10月11-17日针对逾100位分析师所做的调查显示，和前几次调查相比，大多数分析师调高了经济成长展望。但欧元区经济成长明年料将放缓，通胀预测则充其量维持不变或被调降。

在最新调查中回答额外问题的45位分析师，均表示欧洲央行料将在10月会议上宣布削减资产购买计划。

分析师对从1月开始的每月购买规模减少幅度的预期范围宽泛，从减少50亿欧元到400亿欧元不等，预期中值为减少200亿欧元。

**延长多久？**

对于欧洲央行将把资产购买计划在12月到期后延长多久，分析师的看法各异。而对于该央行是否会不设定固定时限，分析师也没有明确的看法。

32位预计该计划将延长到特定时间的分析师中，有14位表示将延长到6月底。另外13位分析师认为将延长九个月，至9月底。

仅有五位分析师表示，他们预计将延长到明年12月底。

最新调查中的受访者还称，欧洲央行最有可能在明年底完全结束量化宽松计划。

虽然这与试图退出超宽松货币政策的其他主要央行一致，但欧洲央行料将暗示通过在更长时间内维持利率在纪录低位，来保持政策宽松。

事实上，调查中的受访分析师大多预计，欧洲央行将等到2019年才会将指标利率从纪录低位上调，而只有很少数分析师预计最早会是在明年。(完)