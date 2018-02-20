调查：欧洲央行何时升息？ 可能要等上一阵子

路透班加罗尔2月20日 - 路透调查显示，欧洲央行将在年底前结束其资产购买计划，之后再过六个月才会升息。分析师们再次上调今年的经济成长展望。

根据对约80位分析师的调查，尽管目前欧元区经济热络，但料将失去一些动能。通胀要至少等到2020年才会达到欧洲央行略低于2%的目标。

欧洲央行料将在9月后停止每月购买300亿欧元的债券。如今的讨论在于是否会更早结束，尽管通胀远低于目标，且经济成长动能料将放缓。

但参与路透2月11日至15日调查的分析师中，没有一位认为欧洲央行将在9月前结束其资产购买计划，且57中有25位(略低于半数)表示，届时会停止购债。除一位外，其余所有受访者表示，资产购买计划将在12月结束。

通缩风险早已过去，但通胀依然低迷，预计今年平均通胀率为1.5%，与上次调查一致。明年6月底前各季度通胀率预估中值在1.4%-1.6%之间。

一系列通胀率预估中最高水平为2.3%，在今年第三季度，最低水平为0.9%，远低于当前水平，较央行目标低1个百分点。

**信心增强**

最新路透调查中，40多位受访者对一个附加问题做了回复，大约85%的回复者称，他们对于欧洲央行结束购债时间点的看法更为确定或保持不变。

欧洲央行称将在结束量化宽松措施“很长时间后”才会加息，当被问到这段时间是几个月时，接受调查的50位分析师普遍预期为六个月，其预期分布在3-18个月之间。

调查还显示，欧洲央行预计将在明年第二季结束前将存款利率上调15个基点至负0.25%，到2019年底上调至零。

欧洲央行料在明年下半年进行2011年以来首次加息，到2019年末将再融资利率从目前的零上调至0.25%。

本次调查再度上调了2018年欧元区经济增长预期，最新的预估是2016年3月开始对今年的前景进行调查以来的最佳水平。

今明两年的全年平均经济增长率预计分别为2.3%和1.9%，上次调查预估分别为增长2.2%和1.8%。(完)