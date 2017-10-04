欧洲央行即将决定量化宽松前景 管委诺沃特尼呼吁循序渐进

路透维也纳10月4日 - 欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼周三表示，该央行要柔和地收紧货币政策，不要采取突如其来的调整。三周后欧洲央行将决定是否从明年开始放慢购债计划。

由于欧洲央行的资产购买计划将于12月到期，决策者将于10月26日就量化宽松计划的未来进行讨论。是以较小的月度购买规模将该项目延长相对较长一段时间，还是延长相对较短一段时间但维持较大的月度购买量，他们可能对两者的利弊进行辩论。

“我们的目的是在未来谨慎地实现正常化，”诺沃特尼表示，“谨慎意味着不要急踩刹车，而是缓慢地放开油门。”

诺沃特尼的言论与上月德国央行总裁魏德曼的表态一致。当时魏德曼称，由于欧元区面临的通缩威胁基本消失，所以欧洲央行大规模资产购买计划继续实施的理据也没有了，决策者应削减刺激。

诺沃特尼虽说的不那么具体，但表示欧洲央行略低于2%的通胀率目标应只看做是一个中期目标。通胀率仍远低于目标水准，诺沃特尼称，决策者们对于我们是否处在长期的低通胀状态看法不一。

“以我的经验来看，我知道很难向公众解释，为什么1.5%的通胀率要比1.9%的通胀率逊色不少，”他说。

“不只是汽车，还有各国央行，都存在制动距离的问题，因此我认为以安全距离驾驶是明智之举，不过一旦出现问题应迅速做出回应。”(完)