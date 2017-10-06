欧洲央行权衡延长QE在规模和存续期之间达到平衡问题--9月会议记录

路透法兰克福10月5日 - 欧洲央行周四公布的9月会议记录显示，央行决策者在上月会议上讨论了延长资产购买计划到明年可能的各种情境，并表达了对欧元快速升值的担忧。

欧洲央行的决策者们讨论了延长资产购买计划可能的各种情境，权衡延长资产购买计划在规模和存续期之间达到平衡的问题，部分人士认为任何决定都应包含减少资产购买。

考虑到购债计划即将于今年底到期，思考决策的时间所剩不多，市场目前预计购债规模将削减三分之一至每月400亿欧元，并且预计该计划将被延长六或九个月。

“委员们还讨论了未来重新调整资产购买计划各种情形下的总体权衡问题，尤其是在步伐与意愿存续期之间的抉择，”欧洲央行表示，并称讨论还处于初步阶段。

会议记录称，在管委会前瞻指引的框架下，决策者讨论了两个情境的效果对比，一是设定较长的意愿资产购买期限并伴之以更快速度的削减规模，二是较短的资产购买期限但每月给予较大的购买规模。

决策者们还指出，任何变化都应该适用于整个一揽子政策措施，而不应该限于政策的某个方面，尤其是资产购买的规模或存续期。

虽然政策制定者对通胀路径表达了越来越坚定的信心，但一些人指出，欧元上涨的负面影响或许被低估了，从而为部分通胀预估带来了下行风险。

的确，欧洲央行首席经济学家普雷特呼吁“密切监控汇率”，这一措辞比决策者们最终所选择的“监控”要更为强硬。(完)