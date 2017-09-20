焦点：欧洲央行料保留2018年延长购债计划的选项--消息

路透法兰克福9月19日 - 六位消息人士对路透表示，欧洲央行(ECB)决策者对于是否在10月会议上敲定结束印钞计划的明确时间看法分歧，他们很有可能至少保留再度延长购债操作的选项。

欧洲央行管委会了解决策层想法的消息人士称，欧元持续强势打压了通胀，导致欧洲央行决策者出现了分歧。

消息人士表示，德国等北方富国为首的鹰派准备缩减2.3万亿欧元的购债计划，但鸽派只是希望缩减每月购债规模。

消息人士补充称，这样一来，他们有可能在10月26日的会议上寻求达成妥协，不会确定购债操作的结束日期，或者他们可能会推迟至12月再做决定。

欧元兑主要货币持续走强是辩论的焦点。欧元持续走强使得进口价格下降并推动出口价格上升，可能抑制欧元区通胀。

欧洲央行未予置评。消息人士指出，尚未作出决定，相关辩论依然在进行中。

消息人士称，鹰派阵营认为，欧元走强是欧元区经济强劲增长的证据。鸽派阵营则担心这反映出美国和英国经济形势的疲软，并对欧元升越1.20美元表示担忧。美国和英国是欧元区的两大主要经济伙伴，欧元曾于本月早些时候触及1.20美元高位。

“欧元强势是头号问题，”其中一位消息人士称。

上周出炉的欧元区薪资数据让欧洲央行利率决策官员感到宽慰。在欧洲央行10月26日会议前，他们将继续关注物价、信心指数等经济指标，以评估通胀是否正在逐步升向欧洲央行略低于2%的目标位。

但有一些因素是无法控制的。

英国进行10年来首次升息的前景提振了英镑兑欧元，为欧洲央行提供一些支持。

另一方面，有数位决策者强调，特朗普政府能否兑现提振美国经济的承诺，他们对此并不确定。

再加上美国遭遇飓风来袭，这些因素都可能使美联储推迟进一步升息的计划，限制美元兑欧元走势。

“不确定性的主要根源与美国经济政策有关：即能够在多大程度上得到兑现，”另一位消息人士表示。

**不设限？**

在这种背景下，有些政策制定者倾向于宁可失之过于谨慎也不冒风险，保持在必要时明年再度延长购债计划的能力。

消息人士称，这可以通过保留欧洲央行长期以来的部分政策信号来完成，也就是若有必要可以延长购债时间和扩大规模来支撑通胀。

为了保持多种选择，欧洲央行总裁德拉吉及其他决策者一直谈论的是“再调整”购债计划，而非“缩减”。

“再调整不是缩减，是没有设限的，”另一位消息人士说。

此外，两位消息人士称，欧洲央行可以通过把购债计划延期更长一段时间，来推迟外界对其首次升息的预期；该央行曾表示在结束购债前不会升息。

消息人士补充说，由于欧洲央行或将面临在一些国家没有合格公债可买的问题，央行可能脱离其预设的各国公债购置限额、买进更多公司债，来帮助实现延长购债的目标。

不过其他人更有信心，认为欧元区经济即便没有购债计划支持也能稳稳挺住，并且仍希望给购债计划设下结束日，即使这意味着要等到12月14日的会议才会作出决定。

他们强调，印钞计划效果正在减弱，而且对刺激金融及房地产价格上涨的副作用越来越大。

“如果数据证实(通胀在回升)，那么我们就应该为该计划设定一个结束日期，”一位消息人士说。

消息人士本月稍早时对路透表示，欧洲央行最近一次政策会议中，央行官员讨论了四种减少购债的选项，包括从2018年初开始将月度购债规模从目前的600亿欧元降至200亿或400亿欧元，而延长政策期限的选项包括延长六个月或九个月。(完)