焦点：欧洲央行不大可能在下周放弃购债承诺--消息

路透法兰克福1月16日 - 三名消息人士称，下周欧洲央行不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估经济和欧元的前景。

欧洲央行上周暗示2018年“初”改变政策信号的意愿增强，特别是继续其2.55万亿欧元的购债计划，直到通胀回到目标水平的承诺。

这使得投资者预期欧洲央行进行2011年来首次升息的时间提前至2018年12月，并助推欧元兑美元EUR=升至三年高点。

不过接近欧洲央行管委会的三名消息人士称，只可能在下周之后对政策指引进行根本性调整，有可能选择3月，届时决策者能得到新的经济预测。

“我们需要更深入的分析，才能进行调整，”其中一名消息人士称。

这样的话，欧洲央行总裁德拉吉仍可利用公布政策决定后的记者会放弃对未来政策路径的非正式暗示。

欧洲央行一名发言人士未予置评。

该央行已承诺将继续购债至少到9月，并在此后较长一段时间仍维持利率在当前的纪录低位，而市场认为“较长一段时间”的意思是三至六个月左右。

在周二晚间发表的专访中，欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼似乎排除了今年升息的可能，称分析师对2019年中期升息的预期符合欧洲央行的政策指引。

爱沙尼亚央行总裁韩伟森周一则表示，欧洲央行可能在9月后一次性结束购债。这一表态意味着12月仍有可能升息。

初步报导发表后，欧元区公债收益率(殖利率)和欧元汇率下滑。

**欧元强劲**

消息人士表示，欧元走强大致证明了欧元区经济强劲，他们仍警告投资人已对上周四公布的12月会议记录反应过度。

其一，政策讯息变得强硬与否要取决于经济有无进一步的改善，但欧元区通胀仍在放缓，而且远低于欧洲央行近2%的目标。

其二，欧元周二报约1.2230美元，约较欧洲央行12月预测中所体现的水准高出约4.5%，而决策者需要评估欧元升值对物价的影响。

欧元走强通常会压制通胀，因其让出口变得昂贵，进口则变便宜。

“市场对会议记录的反应过度了，”消息人士之一表示。他指的是在欧洲央行上周四公布12月会议记录后欧元的涨势。

在最初的路透报导后的专访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，欧元升值是“不确定性来源”，欧洲央行利率决策人士必须对此予以监控。(完)