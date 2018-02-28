（修正）欧洲央行今年可能结束购债计划--管委魏德曼

（更正：内文倒数第一段修正为“德国央行”，非“欧洲央行”；新增评论与德国通胀数据）（更正：内文倒数第一段修正为“德国央行”，非“欧洲央行”；新增评论与德国通胀数据）

路透法兰克福2月27日 - 欧洲央行管委、德国央行总裁魏德曼周二表示，如果欧元区经济保持上升势头，欧洲央行今年可能结束购债，而且2019年升息也并非不切实际。

魏德曼一贯批评欧洲央行的大规模购债计划，认为经济广泛而迅速地成长，应该会确保通胀回升到目标水准，所以央行可以在撤除非常规刺激措施方面再迈出一步。

周二公布的数据显示，企业与家庭贷款增幅均处于危机后的高位，显示欧洲央行采取的措施正在见效，即使慢于预期。

“如果经济上行势头持续，而且物价相应上涨，我认为，央行管委会没有理由今年不结束净购买证券的操作，”魏德曼表示。欧洲央行总裁德拉吉的任期将于明年底结束，外界预计魏德曼将是接替他的德国候选人。

“我认为，当欧元区物价发展前景允许时，逐渐可靠地降低货币政策宽松程度非常重要，”魏德曼说道。

魏德曼还重申了之前的言论，称市场对明年升息的预期“并非完全不切实际”。

不过，虽然企业贷款增加3.4%，创2009年中以来的最大升幅，但仍不到危机前升幅的一半，表明欧元区复苏还有更多空间，尤其是在就业市场闲置依然较大之际。

“在我看来有一件事似乎是清楚的：欧元区货币政策正常化将耗时长久，”魏德曼补充道。“即便是在净购债结束之后，货币政策仍将保持十分宽松的状态。”

虽然增长看似强劲，但欧洲央行的主要指标通胀依然低迷。周二公布的数据显示，德国2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.2%，逊于路透调查预估的增长1.3%，并创下2016年11月以来最低。

尽管欧洲央行曾对欧元兑美元的波动及此可能对通胀造成不利影响表达过担忧，但魏德曼指出，汇率走势对通胀的影响近些年似乎已减小了。

虽然央行活动并不在于获利，但量化宽松和存款负利率政策已使央行获利匪浅。

德国央行称，该央行因此将向德国联邦预算支付19亿欧元获利，高于之前一年的3.99亿欧元。(完)

(编译 张涛/汪红英；审校 张荻/戴素萍)