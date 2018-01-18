新任欧洲央行副总裁人选下周展开遴选 两年高层卡位战揭幕

路透法兰克福/布鲁塞尔1月17日 - 欧元区官员可能在几星期内就会选出欧洲央行新任副总裁，为未来两年欧洲央行一连串高层人事异动揭开序幕，这也将是央行总裁一职的前哨战。

现任欧洲央行总裁德拉吉任期在2019年11月届满。在欧洲央行成立20年后，外界认为德国十分希望终于能够首次执掌，德国央行总裁魏德曼是当然人选，但多位欧元区消息人士表示，魏德曼的鹰派立场将使他难以获得部份成员国支持。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧今年5月将率先卸任，接着明年有银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)、首席经济学家普雷特、德拉吉及执委科尔相继任满。

欧元国家财长周一将展开挑选新任央行副总裁的程序，可能在2月作出决定。欧元区官员向路透表示，这可能为央行总裁接班人之争的政治立场提供线索。

目前为止唯一已知的候选人是西班牙经济部长德金多斯，他是央行副总裁的热门继任人选。多位要求不具名的官员表示，如果选出一位南欧国家人士接任央行副总裁，将暗示央行总裁一职会花落欧洲北部国家，可能就是德国。

一名消息人士指出，欧元集团主席的宝座刚刚交到了葡萄牙手中。

“南欧已经拿下了欧元集团主席，如果他们又拿下欧洲央行副总裁一职，为保持地区平衡，德拉吉的总裁职位或许就不得不北移，”该消息人士称。“所以法国和德国就有可能胜出了。”

选择德国央行总裁魏德曼担任欧洲央行总裁或许有些困难，尽管德国是欧洲最大的经济体，而魏德曼也被视为一流的央行决策者。

“德金多斯(担任副总裁)已经是板上钉钉了，”另一消息人士说道。“尽管德国或许想要拿下德拉吉的位子，但人们认为魏德曼太过强硬了。因此许多人会支持德国，但反对魏德曼，”另一欧元区高级官员称。

这就给德国留下了三种选择：争取魏德曼胜出，推出另一个德国人选，或放弃欧洲央行转而寻求欧盟执委会的高层职位。明年欧盟执委会主席等许多职位都将空出。

法国央行总裁维勒鲁瓦也是接替德拉吉的可能人选，他讲德语并与德国有着广泛联系。外界认为德国总理梅克尔可接受维勒鲁瓦，但法国已经占据了欧洲央行总裁的职位，这就意味着维勒鲁瓦或将面临苦战。(完)