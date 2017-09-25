欧洲央行管委魏德曼称不应基于国籍否决下任ECB总裁继任人选

路透米兰9月24日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员、德国央行总裁魏德曼周日称，不应基于国籍来否决下任欧洲央行总裁的继任人选。现任总裁德拉吉的任期将于2019年届满，外界认为魏德曼可能接任。

在意大利国家电视台RAI播放的采访中说，有人就前意大利总理莱塔的言论向魏德曼提问。莱塔近来称，如果魏德曼接任德拉吉的职位，将是一场“灾难”。

“我不清楚这事。但你们能否想象一下，如果德国有人说‘绝不能’任命一位意大利人担任欧洲央行总裁，意大利将作何反应？”魏德曼说。

“如果有人说不能让希腊人或者比利时人来担任欧洲央行总裁，情况也是一样的。如果我们开始将某些国家排除在外...那么，这就不是我认为的欧洲概念了，也肯定不会强化欧盟和欧元的形象。”

今年49岁的魏德曼自2011年5月以来一直担任德国央行总裁，他的任期将于2019年4月底届满。德拉吉自2011年11月开始担任欧洲央行总裁，其任期将与2019年10月底届满。德拉吉是意大利人。

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)本月稍早表示，法国和意大利已暗示，对德国人担任欧洲央行总裁持开放态度，但不希望由魏德曼来担任。魏德曼经常批评德拉吉的量化宽松计划。

据报导，法国和意大利政府担心，如果魏德曼担任欧洲央行总裁，他也会反对同样的超宽松货币政策。(完)