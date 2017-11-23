欧洲央行希望进入政策冬眠期--消息人士

路透法兰克福11月22日 - 五名了解讨论情况的消息人士表示，欧洲央行(ECB)将于12月会议上重申其政策立场，利率制定者希望将讨论新举措延后至明年稍晚再说。

欧洲央行自2015年3月以来已购债2.2万亿欧元(2.59万亿美元)，今年10月决定将每月购债规模减半，反映欧元区经济形势创10年来最佳。不过欧洲央行也同时将购债计划延长九个月，因通胀仍上涨乏力。

这套错综复杂的决定已将升息预期推迟至2019年，消息人士表示，他们乐见投资者将央行的举动视为持续提供低廉资金而非收紧政策。

“目前预估的第一次升息时机是2019年的末段，我认为这样合理，”其中一位消息人士表示，“市场比较认同10月的决定。”

尽管欧洲央行总裁德拉吉已表示，部份决策可能留待12月再做决定，不过消息人士预期，在今年最后一次会议料将平静无波。

“我们将评估情况，并重申10月的决定是正确的，”第二位消息人士表示，“我们会有新的预估，数据可能略为上调，所以那样也很好。我们还会讨论(未来资产购买的)组成，大致是这样。”

几位消息人士称，对于资产构成的讨论将关乎其购买公共及私营部门债券的比例。决策官员可能会就总体原则达成一致，但欧洲央行在具体的购买分配方面有相当大的自由裁量权。

欧洲央行未予置评。

尽管欧洲央行继续为进一步延长资产购买敞开大门，但这些消息人士称，普遍看法是如果经济和通胀形势发展一如目前预期，在2018年底前就逐步结束购债。

“但这并非承诺。如果出现重大冲击，我们会作出回应，”第三位消息人士称。“我们不做预先承诺，因此仍有选择余地。”

欧洲央行在作出任何退出购债的决定前，都会通过调整措辞或者可能调整指引，来让市场有所准备。目前的指引表明购买的规模或持续期限可能会提高。

但消息人士表示，任何有关调整的实质性讨论都会拖延数月，只要经济如预期般发展，欧洲央行愿意进入政策冬眠状态。

“我们当然一直在讨论政策，但我觉得在3月或者年中前不会有实质性的讨论，”第四位消息人士称。“目前购买计划要持续到9月底，我们会在相对接近该时点时做出下一个决定。”该消息人士还称，至于未来的任何会议尚未作出决定，有关央行下一步举措的讨论也没有正式展开。(完)