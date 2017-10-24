欧元债市：德债收益率逼近两周高位，数据料巩固对ECB削减QE的预期

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦10月24日 - 欧洲指标公债收益率周二逼近两周高位，接下来即将公布的经济数据有望进一步令投资者相信，欧洲央行正在策划对其超宽松货币政策做出改变。

分析师称，如果企业及银行放贷调查数据表现强劲，则将进一步巩固对于欧洲央行周四会议将宣布削减月度购债规模的预期，只不过在此同时欧洲央行料将延长刺激措施。

德国10年期公债收益率周二上升1个基点至0.45%，略低于周一所及两周高位0.46%，大大高于10月17日所及五周低位0.35%。

所有其他欧元区债券收益率日内都上涨了1-2个基点。

“数据方面，采购经理人指数(PMI)初值和欧洲央行贷款调查应能揭示，最近欧元区强劲的经济动能是否保持住了，”荷兰国际集团债券和利率策略部门全球主管Padhraic Garvey表示。

欧元区经济增长动能为10年来最佳，周二公布的一项月度调查显示，法国企业活动反弹势头没有放慢迹象。

欧元区最大经济体德国和整个欧元区的PMI都定于周二公布，欧洲央行的银行贷款调查也将出炉，料将显示需求推动贷款继续增长。截至发稿，德国PMI已公布，显示德国民间部门10月新订单增速创六年半最快，意味着这个欧洲最大经济体第四季开局强劲。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 高琦/张涛)