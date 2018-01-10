2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行

路透华盛顿1月9日 - 世界银行周二表示，全球经济2018年料将增长3.1%，增幅略高于去年的3%，且是自2008年大衰退以来首次接近甚至完全发挥出全部增长潜力。

2017年12月23日，英国伦敦，牛津街熙熙攘攘的购物人群。REUTERS/Mary Turner

但世行在一年两次的经济报告中警告称，除非各国政府采取侧重于提高劳动参与率的政策，否则今年的经济增长加快只是暂时的。

世行表示，2019年和2020年全球经济增速预计将分别放缓至3%和2.9%。

世行指出，经济增长大多将由新兴经济体、尤其是大宗商品出口国推动；2018年新兴经济体整体增长率料升至约4.5%，2019年和2020年预计平均将达到4.7%。

相比之下，发达经济体2018年增长率料从去年的2.3%放缓至2.2%，因各国央行逐步撤走危机后的宽松措施，而且投资趋于平缓。

“在较长时期内，潜在增长率--劳动力和资本充分配置时经济能够达到的增速--放缓，使提高生活水平和减少全球贫困方面面临风险，”世界银行在2018年1月的全球经济展望中表示。

世界银行表示，全球经济增长最快的地区是东亚和太平洋地区，预计今年中国经济增长6.4%，明年增速料放缓至6.3%。

世界银行预计，2018年印度国内生产总值(GDP)增幅将达到7.3%，2019/2020年将略微增强至7.5%。

非洲、拉美、中东和亚洲地区较贫困的国家2018年经济料增长5.4%，因大宗商品价格上涨，但涨势低于此前预期。

世界银行预计，2018年全球平均油价为每桶58美元，2019年将小幅升至59美元。(完)