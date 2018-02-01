易方达申报公募首只市价估值法货币基金 刚兑有望打破--报载

路透上海2月1日 - 中国证券报周四报导，易方达基金日前上报了市价估值法货币基金，为公募基金行业首只。业内人士称，市价估值法货基将改变货币基金原有的风险收益特征，打破刚性兑付，同时，货基现行T+1、T+0的赎回机制面临巨大挑战，在销售端能否受到市场认可还有待检验。

此前货币基金一直采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面或协议利率并考虑买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元人民币，货币基金历史上很少出现负收益的情况。

最新公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定要求，新设货币基金单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额50%情形的，不得采用摊余成本法对基金持有的组合资产进行会计核算，或者80%以上的基金资产需投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具。

同时，同一基金管理人所管理采用摊余成本法进行核算的货币市场基金的月末资产净值合计不得超过该基金管理人风险准备金月末余额的200倍。

报导引述上海证券基金评价研究中心总经理刘亦千称，如果货币基金投资范围比较宽松，又采用摊余成本法来估值，当货币基金规模庞大时，隐含着巨大风险，监管部门出台流动性新规规范货币基金的发展是非常必要的。

刘亦千表示，从管理角度看，采用市价估值法后，货币基金T+0的赎回机制难以为继，T+1也面临很大压力；从市场营销角度看，采用市价估值法后，货币基金面临本身波动，风险提升，当货基丧失了“保本定位”的印象后，能否继续受到市场认可还很难说。

以“高安全性、高流动性、稳定收益性”著称的货币基金经过多年的发展，尤其是近年因为互联网金融兴起并进入货币基金领域后，规模出现快速增长。截至2017年底，货币基金规模达到6.74万亿元。(完)