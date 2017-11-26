埃及一清真寺遭枪袭死亡人数超300 凶手挥舞伊斯兰国旗帜

路透开罗11月25日 - 官员周六表示，周五袭击埃及北部北西奈省一清真寺的持枪者挥舞伊斯兰国旗帜，通过门窗开火，杀害超过300名礼拜者，包括27名儿童。

没有组织宣称对袭击负责，但埃及军队在当地与一个顽固的伊斯兰国分支进行对抗，这是伊斯兰国在伊拉克和叙利亚被美国支持部队击败后残留的分支之一。

袭击清真寺事件震惊埃及民众，促使总统Abdel Fattah al-Sisi领导的政府加强礼拜场所和重要建筑的安防，并对埃及现代历史上死伤最惨重的袭击事件哀悼三天。

官方新闻机构埃及中东通讯社称，死亡人数已升至305人，包括27名儿童，另有128人受伤。

埃及检察官办公室以受伤幸存者的采访作为部分调查，将伊斯兰国武装分子与这起发生在阿里什市(El-Arish)以西阿贝德镇(Bir al-Abed)拉瓦达(Al Rawdah)清真寺的袭击联系在一起。

乘吉普而来的持枪者包围了清真寺后向里面开火，部分枪手头戴面具，身着军队制服。

目击者称，枪手在周五祈祷结束时引燃一枚炸弹，然后向试图逃离的人们扫射，向救护车开枪，并对汽车放火以阻塞道路。

图表：tmsnrt.rs/2yLdIjT(完)