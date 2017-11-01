EIA库存周报：美国上周原油和成品油库存均下降

路透11月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油、汽油和馏分油库存均下降，其中汽油和原油库存降幅超过预期。

10月27日止当周，美国原油库存下降240万桶，分析师预估为减少180万桶。

美国汽油库存锐减400万桶，路透调查的分析师预估为减少150万桶。据EIA，最近几周汽油库存大幅下降，目前降至2.1285亿桶，一改夏季库存大规模过剩的状态。

EIA数据显示，美国馏分油库存减少32万桶，市场预估为减少210万桶。

尽管分析师认为该报告利多，但数据公布后油价仍回落，因周二美国石油协会(API)公布数据就已经预示主要油品库存大幅下降。

“原油库存下降幅度不到API库存报告减少规模的一半，馏分油库存降幅仅相当于API公布降幅的一小部分，”德国商业银行石油分析师Carsten Fristsch表示。

API数据显示原油库存下降510万桶，馏分油库存下降310万桶。

布兰特原油收跌0.45美元，或0.74%，报每桶60.49美元，美国原油收挫0.08美元，或0.15%，报每桶54.30美元。

EIA数据显示，日炼油量下降1万桶。炼厂产能利用率增长0.3个百分点。

上周美国原油日进口量下降76.1万桶。

EIA表示，美国原油交割地库欣库存增加9万桶。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)