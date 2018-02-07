美国原油产量到2018年末料将超过1100万桶/日--EIA（更新版）

路透纽约2月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周二称，美国石油产量料将在2018年末超过1,100万桶/日，较上个月预期的达到该水平的时间提早了一年。

EIA在月度短期能源展望中称，2018年美国国内原油产量增长料将也超过之前的预期。

美国石油产量近月来稳步增长，今年第一季产量料将平均为1,024万桶/日。

今年第四季产量料将平均为1,104万桶/日。EIA此前预测，美国石油产量将在2019年第四季达到这一水平。

该机构预测，2018年美国原油产量将增长126万桶/日至1,059万桶/日。上月该机构预测美国原油产量较上年增97万桶/日至1,027万桶/日。

自1953年以来，美国一直是能源净进口国，但EIA在周二发布的年度能源展望报告中预计，美国最早将在2022年成为能源净出口国。

EIA还预计，2018年美国石油需求将增45万桶/日，低于之前预期的增长47万桶/日。

该机构将2019年产量增幅预估小幅上调至59万桶/日，产量料达到1,118万桶/日。上月的预估为增58万桶/日至1,085万桶/日。

明年石油需求料将增35万桶/日，之前的预估为34万桶/日。(完)