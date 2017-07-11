焦点：2016年总体能源投资再度下滑 电力投资首次超越油气--IEA

路透巴黎7月11日 - 国际能源署(IEA)周二表示，可再生能源及电网方面的投资大增，而油价下跌则导致油企大幅削减支出，推动了电力投资在2016年首次超过油气投资。

IEA表示，2016年总体能源投资比2015年下降12%至1.7万亿美元，连续第二年下滑。油气投资下降26%至6,500亿美元，发电方面下降5%。

“(能源投资)下滑缘于两个原因，”IEA首席经济学家Laszlo Varro对记者表示。

“油气产业对油价长期低迷作出反应，在这一时期大幅削减投资；科技技术日新月异，正在降低可再生能源及油气领域的投资成本，”他表示。

IEA在报告中表示，2017年油气投资料温和上升3%，受美国页岩项目增长53%及俄罗斯和中东支出增加推动。

“美国页岩活动快速增长，已经引发美国页岩成本在2017年增加16%，此前在2014-16年曾几近减半，”报告指出。

报告称，2016年全球电力产业投资规模首次创能源领域最大，超过油、气和煤炭投资总和。

“可再生能源投资强劲，以及电网投资增加，使得电力成为资本投资最大的领域，”Varro说。

全球电力投资达7,180亿美元，受电网支出提升，其抵销了发电投资的下滑。

“新的可再生发电投资达2,970亿美元，尽管回落3%，但仍为电力支出的最大宗，”报告表示。

IEA表示，虽然可再生电力投资比五年前下滑了3%，但发电容量增加50%，其发电量料再增长约35%，因受助于单位成本下降，以及太阳能光伏与风力发电的技术改善。

燃煤火力发电厂投资大幅下滑。新燃煤电厂的批准数量已下降至近15年最低水平，反映担心本地空气污染、产能过剩，以及来自可再生发电的竞争，尤其是中国。不过印度对燃煤发电的投资出现增长。

“燃煤发电投资行将就木。至少是要暂停了，”Varro表示。

IEA报告称，2016年能源效率方面的投资继续扩大，至2,310亿美元，其中多数流向全球建筑行业。

2016年电动汽车销售增长38%达75万辆，销售金额为60亿美元，相当于全部交通能效支出的10%。IEA表示，全球电动汽车充电站方面的支出约为60亿美元。

报告称，过去五年来电力网络与储存方面的支出稳步增长，2016年达到2,770亿美元的纪录高点，30%的增长来自中国配电系统支出。

报告称，中国在全球能源投资中一路领先，比重占到21%，受低碳型电力供应与网络项目的推动。

美国尽管在2016年油气投资下滑，但依靠再生能源项目支出的推动，整体能源投资增长16%。(完)