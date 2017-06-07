2017年新兴市场非居民资本流入可能接近1万亿美元--IIF

路透纽约6月6日 - 国际金融协会(IIF)周二发布报告表示，2017年新兴市场非居民资本流入应能达到9,700亿美元，较2016年大增35%。

新兴市场第一季录得2014年以来最强的资本流入。IIF上述预估比四个月前提高了2,900亿美元。IIF四个月前做出预估时，美国总统特朗普才刚上任不久，当时IIF认为美国可能采取的贸易保护主义是新兴市场资本流动增长面临的最大威胁。

IIF执行董事总经理Hung Tran表示，美国和墨西哥以及中国发生贸易摩擦的风险已经大幅减弱，美国联邦储备委员会(美联储/FED)快速收紧货币政策的可能性也大幅降低。

“回顾今年头五个月，短期内发生贸易冲突的威胁明显已经大幅减弱，”Tran说，“将中国列为汇率操纵国、提高关税、废弃北美自由贸易协定等威胁都没有成真。”

IIF预计，今年新兴市场非居民资本流入可能较2016年增加2,520亿美元。

IIF还称，2018年非居民投资组合的资金流入料将增至逾1万亿(兆)美元，为2014年以来首次冲击万亿美元大关。

2015年非居民资本流入降至12年低位。

虽然外资流入回升，但IIF预计新兴市场整体资本净流出，其中来自中国的居民资本流出规模居前。

该组织预计今年居民资本流出规模将达8,920亿美元，较2016年减少1,410亿美元，而2018年流出规模料将进一步减少。

去年仅从中国流出的资本规模就达到创纪录的7,250亿美元，在新兴市场经济体的资本流出规模中居前。

“资本流出减缓，全都归因于中国，因为该国已采取资本管控措施来遏制对外投资，并且取得一定成功，”IIF资深研究分析师、全球宏观经济分析师Scott Farnham在报告中称。

总之，该机构预计新兴市场包括居民和非居民在内的整体资本将净流出1,300亿美元。该机构曾在2月报告中预计，25个新兴市场经济体今年资本流出规模将总计4,900亿美元。

IIF称，资本流出总规模超过了居民和非居民资本流动之差，因受外汇储备、净误差和遗漏因素影响。(完)