（更正）焦点：新兴市场科技股欣欣向荣 令各路基金经理大伤脑筋

更正：因英文原文有误，内文第七段改为“台积电(2330.TW)”，非“台湾半导体(5425.TWO)”。

路透伦敦10月9日 - 新兴市场科技股的荣景正在变成让各路基金经理头疼的问题。

中国阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)等少数几家科技企业的市值飙升，使这些企业在MSCI明晟新兴市场股指中的权重稳步提升。

这就意味着，指数型基金(上市交易基金(ETF))的投资者发现，他们的曝险愈发集中在单一领域。而这些投资者原本想将曝险分摊在一系列企业身上，从而只需缴纳较低的基金管理费用。

同时，活跃基金经理也面临要买入那些科技股的压力，以确保其基金跟上指数上涨的脚步。这些基金经理收取较高费用，理由是他们拥有独到的选股技术。

这两种投资者都追捧科技股，那么一旦科技股下跌，资金很可能会急剧外流。

“这与你投资ETF的初衷正好相反，你希望低成本分散投资，但最终却基本上集中投资于10只个股，”Psigma投资策略部主管Rory McPherson表示。Psigma持有主动型新兴市场基金。

该指数成分股中最大的五家新兴市场企业包括阿里巴巴、腾讯、三星(005930.KS)、Naspers(NPNJn.J)和台积电(2330.TW)这几家科技企业。

他们在该指数市值中共占近19%，占比超过标普500指数中最大的五家公司Alphabet(GOOGL.O)、苹果(AAPL.OQ)、Facebook(FB.O)、微软(MSFT.OQ)、和亚马逊(AMZN.OQ)所占比重13%。

投资者对ETF热情高涨，进一步提振了这些股票的估值，因为他们必须遵循指数权重。

而随着这些成分股估值的上涨，指数的市值也就愈发集中。五家最大公司占比1月时为13.9%。

**忧虑隐现**

在多数资产类别中，转向被动投资的趋势十分明显，在新兴股市中也十分突出，这类股市自2016年初以来已大涨60%。但该市场或许也说明了ETF将会给投资组合带来投资过于集中的风险。

理柏数据显示，新兴市场股票基金今年迄今已吸金约560亿美元。这当中有230亿美元是投向ETF。

图表：全球主要股指中五只最大成分股所占比重

tmsnrt.rs/2yC66jZ

投资者对于能通过打破媒体、广告、零售、工业等各个行业现状而获利的科技企业，均相当热衷。

但依赖科技股获得回报的做法，使部分投资者有些不安。比如，这些投资者选股时对新兴市场汽车或饮料类股的青睐，超过发展中市场的消费需求类股。

Columbia Threadneedle首席投资组合策略师Ed Kerschner称，科技股表现大多反映的是美国科技同业的表现，而非对发展中市场的曝险。

“问题在于，你的买点是在新兴市场，还是在科技股？”Kerschner称。“买进新兴市场指标的风险在于，你并未自标普分散投资。”

在传统按市值加权的新兴市场股票指数中，市值最大的企业占有较大权重。由于科技股大涨，这种指数的表现已开始大大超越所有公司都分配相同权重的指数。

图表：新兴市场股票回报的广度下滑

tmsnrt.rs/2yCcCab

这种成功也可以被逆转。科技领头羊股价若出现任何跌势，都会对ETF产生相应比例的拖累作用，可能激发大规模资金外流。

ICON新兴市场基金联席投资组合经理Scott Snyder估计，四大科技企业在2017年新兴市场股票回报中占比高达三分之一。

“刚刚投资于新兴市场被动式基金的很多人，现在对科技股的曝险可能过高，”Snyder说。

**“错误”理由**

还有迹象显示，很多主动型新兴市场基金的经理人更加紧跟指标指数，此前这些基金的投资多样化程度高于ETF基金。

Copley Fund Research的数据显示，全球新兴市场基金主动投资资产的平均比例已经从2016年4月的峰值78%降至74.7%。该比例衡量的是基金持有的股票与指标指数的差距程度。

造成上述情况的一部分原因是2016年5月在美国上市的中资企业股票被纳入新兴市场指标指数，因主动型投资者在这些股票被纳入指数之前就持有它们；但是，来自ETF的竞争也可能起到了一定作用。

“ETF资金流量上升及广度缩窄的效应，驱使主动型投资者变得更接近比较指标，”GLG Man Group投资组合经理Edward Cole指出。

百达资产管理的新兴股市团队产品专员Kiran Nandra-Koehrer指出，就连在主动型基金经理中，也有很多人可能是出于“错误”的理由而持有科技股--担心表现落后指数。

虽然许多投资人慎防付了比较高的费用，却只换到复制指数组成的基金，但主动型基金经理人并不希望错过科技股的丰厚回报。

他们对于一连串基金亏损及清算的教训仍记忆犹新。根据理柏资料，过去五年有746档新兴市场基金被清算。

图表：新兴市场基金主动资产比例下滑

reut.rs/2yC6wqx

但McPherson以他所持有的一档基金为例，Mirabaud新兴市场基金今年回报33%，超越MSCI明晟指数的29%涨幅，证明主动型基金经理人可以克服集中性的风险。

“我们更希望我们的主动型基金经理人加码拥有更优价值的小型科技股，”McPherson指出。(完)