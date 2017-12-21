焦点：新兴市场2017年交易收费突破200亿美元 创纪录新高

路透伦敦12月21日 - 2017年从事新兴市场交易撮合工作的投资银行界人士将赚得创纪录的费用收入，因发展中国家的债务发行及股票上市案量达到前所未见的水准。

资料图片：2016年6月，阿根廷布宜诺斯艾利斯，商业区街景。REUTERS/Marcos Brindicci

汤森路透编制的数据显示，在低廉的全球借贷成本以及资产价格耀眼大涨的推助下，新兴市场费用收入今年将首度突破200亿美元。

光中国一地就贡献了约120亿美元。债券销售费用收入创下新高，然而尽管并购活动略微降温，其占全球交易费用收入的比率仍将接近去年创纪录的20%。

“费用收入表现不错，因案量增长，不过也可见到许多业者在此市场竞争，渣打的美洲及欧洲资本市场区域主管Spencer Maclean表示。

沙特阿拉伯及阿根廷大量发行债券，以及塔吉克斯坦等较贫穷的“前沿”市场首次发债，还有中国企业大量发行公司债，均推动新兴市场债券发售创下6,705亿美元的纪录高位。

路透数据显示，发债潮令银行业者赚得逾72亿美元，高于上年略超70亿美元的水平，且为10年前金融危机爆发前17亿美元收入的逾四倍。

新兴股市股票发行的费用收入料较2007年的纪录高位75亿美元少约10亿美元，32亿美元的并购交易收费也没有打破任何纪录。

但股票首次公开发行(IPO)案量在12月初达到784笔，已经创下年度纪录高位，而且还有IPO在陆续进行。

“显然股市的情况非常积极，”摩根大通负责欧洲、中东和非洲的股权资本市场(ECM)主管Achintya Mangla称。

“(标普500指数)波动率处于50年以来最低水平，再加上企业获利强劲，都对IPO有利。”

图表：2000年以来新兴市场交易收费一览：reut.rs/2Bp6wMu

**大型IPO**

备受关注的IPO包括，2月时玩具零售商Detsky Mir进行了自2014年西方国家对俄实施制裁以来俄罗斯最受瞩目的IPO。

本月，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下燃料分销业务成为油价暴跌以来海湾地区首项被私有化的能源资产。

银行业人士希望这可为明年的大型IPO铺平道路--沙特计划将沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美，Aramco) 5%的股份挂牌上市，预计融资规模为1,000亿美元。

消息人士曾告诉路透，已在进行咨询工作的摩根大通、摩根士丹利和汇丰控股等银行被视为重要角色的领先者，还可能有其他几家银行加入。

“沙特阿美IPO预计将在明年初进行。我们预计其规模将远远超出股票资本市场部门见到过的任何一笔IPO，”瑞穗的欧洲、中东、非洲股票资本市场承揽业务主管Alexandre Zaluski称。

但即使没有沙特阿美的IPO，2018年的市场应当也会十分繁忙。

预计政府、公司和其他债券发行方都将进入债市，以锁定当前低利率。

美银美林预计，2018年主权债净发行量总计1,400亿美元，其中沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔和科威特的发行量将达到440亿美元。

摩根大通预计明年新兴市场公司债发行规模达到4,420亿美元，略低于今年的4,700亿美元，但仍高于2016年的3,183亿美元。

银行家称，来自亚洲、尤其是中国的发行费收入比例应当会再次上升。

2017年新兴市场投资银行费用收入：reut.rs/2BSs0At

(完)