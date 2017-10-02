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图表新闻：新兴股市第三季涨涨不休 有望写下历来最佳年份之一
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2017年10月2日 / 早上7点05分 / 16 天前

图表新闻：新兴股市第三季涨涨不休 有望写下历来最佳年份之一

2 分钟阅读

路透伦敦9月29日 - 历经红红火火的夏季之后，新兴市场即将写下纪录最佳年份之一，只要美元和全球借款成本在2017年底之前不会涨太多。

新兴股市自年初以来的回报率达到近25%，成为年内表现最佳资产类别。本季上涨近7%，尽管最后一周因美元和美国收益率升高而略微回吐涨幅。

图表：今年至今及英国退欧至今各类资产表现 reut.rs/2yi1Wh1

巴西和俄罗斯股市跻身过去三个月表现最优的新兴市场之列，涨幅分别高达21%和14%。

图表：新兴市场股市表现 tmsnrt.rs/2yilT78

2017年1-9月，波兰和中国股市引领升势。

NN Investment Partners新兴市场策略分析师Maarten-Jan Bakkum指出，最近几个月期间，新兴市场十分平顺地消化了美朝紧张情势、中国经济放缓迹象、及美联储的鹰派讯息。

“流向新兴市场的资金流并未因为这三件事而逆转。新兴市场的利率反而持续下跌，新兴股市继续表现良好，”Bakkum称。

“对此的主要解释是，多数新兴市场国家的经济成长前景改善。”

新兴市场货币在2017年也劲升--摩根大通新兴市场货币指数今年以来上涨9%，7-9月当季上涨1.6%。

智利披索及巴西雷亚尔涨幅最大，第三季兑美元上涨约4%。

图表：新兴市场货币兑美元表现 reut.rs/2yhw9wv

新兴市场货币计价债券也是2017年的赢家之一，今年以来已累计上涨13.7%，而硬通货主权债的涨幅为8.4%。

图表：新兴市场今年以来的表现 tmsnrt.rs/2yRRA4A

以摩根大通的指数衡量的本币债券平均收益率目前仅比2012年触及的纪录低点高出不到一个百分点。

虽然美国即将升息，但很多人认为，新兴市场货币计价债券还有进一步上涨的空间，因为经通胀调整的收益率足以补偿风险。

“新兴市场(本币)收益率已跌破6%，但即便名义收益率下跌，和发达市场债券的实质收益率相比，新兴市场本币债券的实质收益率仍具有吸引力，”富达国际(Fidelity International)驻伦敦的资深新兴债券交易员Paul Greer说。

但第三季也有一些表现落后的市场。

例如，对银行业体质的担忧打压希腊股市跌约16%；卡塔尔股指在多哈和波斯湾其他国家关系紧张的背景下，进一步走弱。

阿根廷披索兑美元和南非兰特兑美元第三季分别跌逾5%和3%。

在执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)12月领导层选举之前，政治不确定性和表现错综的经济信号令兰特今年走势震荡。(完)

编译/审校 艾茂林/蔡美珍/汪红英/张若琪/王丽鑫/王兴亚

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