2017年新兴市场私募股权交易创纪录 达490亿美元--EMPEA

路透伦敦2月21日 - 行业团体EMPEA周三发布数据显示，2017年向新兴市场投资的私募股权交易额达到创纪录的490亿美元，亚洲私募资本融资规模达到2008年以来最高。

由于投资者希望向快速增长的新兴市场投资，交易活动从2016年的340亿美元反弹，打破2014年创下的前高位400亿美元；不过EMPEA称，各地区的复苏并不同步。

投资到亚洲新兴市场的资本较上年同期增长57%，对中欧、东欧和独联体国家的投资增长120%，但其他地区的活动则较为低迷。

“经济环境改善转化成资本配置加速，可能仍需要时间，”EMPEA称。

2017年消费者服务领域吸引到的投资规模最大，为179亿美元，接近2008年总额的三倍。两笔最大的交易是：以22亿美元收购中国鞋业零售商百丽国际，以及以20亿美元收购波兰拍卖网站Allegro。

资金募集方面，亚洲新兴市场以610亿美元的募资额领先。其中单是KKR Asian Fund III就募资90亿美元，创该地区纪录高位。

私募信贷基金募资额达到创纪录的73亿美元，基建基金募资81亿美元，其中专门针对可再生能源投资的资金占比略低于49%。

通过公开上市退出私募资金投资的新兴市场企业达到181家，2016年为140家，因基金管理者趁着有吸引力的市场条件将公司上市。(完)