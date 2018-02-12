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亚洲
February 12, 2018 / 7:49 AM / 更新于 a day ago

台湾个股：上纬投控和麦格理资本携手德国EnBW，合作开发海鼎风电

1 分钟阅读

路透台北2月12日 - 台湾参与离岸风电领先厂商--上纬投控周一宣布，与麦格理资本(Macquarie Capital)将与德国EnBW合作开发2GW(京瓦)的海鼎风电(Formosa III)，共同推动台湾离岸风电发展。

上纬投控指出，EnBW为离岸风电的开发及运维领导厂商，目前已有336MW(兆瓦)的营运风场，将带来更丰富的开发技术经验。

上纬指出，上纬及麦格理资本已与EnBW(Energie Baden-Württemberg AG)签订合作协议，为海鼎风电的共同股东，此项投资将待欧盟审查与台湾投审会许可等相关审查后完成。三方后续将于彰化进行离岸风电开发，首先将全力准备参与离岸风电规划场址容量分配作业。海鼎风电的风场已于今年2月通过环评大会审查。

上纬公司积极介入台湾离岸风电风场的开发及营运，旗下的海洋风电位于苗栗县海岸约2-6公里处，第一阶段两支风机容量达8MW(兆瓦)，已于2016年10月安装并于2017年4月正式启动商转。

海洋风电(Formosa I)亦已在去年底与台电签定〞风力发电离岸系统电能购售契约〞，是台湾首张完整离岸风场之购售电合约，依〞再生能源发展条例〞及〞电业法〞，购售电期限自首次并联装表计量日起20年。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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