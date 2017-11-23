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2017年11月23日 / 早上7点46分 / 更新于 1 天前

Engie及三井物产旗下澳洲燃煤火力发电厂将售予中资企业Alinta

1 分钟阅读

路透墨尔本11月23日 - Engie(ENGIE.PA)及三井物产(8031.T)已经同意将旗下澳洲Loy Yang B燃煤火力发电厂卖给Alinta Energy，强化这家中资旗下企业在当地紧俏的能源市场的实力。

一名熟知此事的人士表示，Alinta Energy将支付超过11亿澳元收购这家发电厂；Alinta母公司为香港周大福集团。

Alinta指望这座电厂能够强化其竞争实力，以与Origin Energy (ORG.AX)、AGL Energy(AGL.AX)、Energy Australia等澳洲大型能源零售暨发电业者一较高下；Energy Australia母公司为香港中电控股(0002.HK)。

Alinta Energy总经理Jeff Dimery向路透表示，“对我们而言，这是进入赛局的入场券。”

“这是澳洲东岸成本最低的发电资产之一。我们认为有需要取得那些能够大大强化我们竞争力的资产。”

Dimery称，他预期Alinta将在不到10年时间就把钱赚回来，因这座电厂对于澳洲电力供应而言是一项重要资产，同时在各电厂老化之际，该电厂可能最终成为撑到最后的燃煤发电厂。

Alinta击败了华润电力(0836.HK)以及澳洲未上市公司Delta Electricity的出价；Delta Electricity的要约有私募股权公司Apollo Management的支持。(完)

编译 张明钧; 审校 孙茉莉

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