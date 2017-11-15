企展控股拟收购中国太平分支半数权益 盘初股价曾涨10%

路透香港11月15日 - 主要提供综合商业软件方案及买卖上市证券的企展控股(1808.HK)周三公布拟收购中国太平(0966.HK)旗下于香港的太平证券半数权益后，盘初股价一度涨10%并创逾4个月新高。

据公告，企展控股拟收购太平金融所持太平证券（香港）50%股权，总代价约2.3亿港元，将以发行股份及可换股债券方式支付。可换股债券的换股价为1.1港元，较周二收市价1.35港元折让约19%。

本次交易变相引入中国太平为股东。交易完成后，太平金融将持有企展控股19.9%股份，倘悉数转换可换股债券后的持股比例将进一步升至28.41%，仍为第二大股东。

太平金融为中国太平的全资附属公司。中国太平为红筹股，业务涵盖寿险、产险、再保险及资产管理，母公司中国太平保险集团有限责任公司于2011年列入中央管理，是管理总部设在香港的中管金融保险集团。

企展控股表示，与中国太平建立战略同盟，与太平证券香港的合作将透过整合技术、知识和专长以及扩大客户群。集团计划将太平证券香港定位为以机构及大型投资者为目标，而今年5月收购的浩丰证券投资则专注于个别及零售客户。

该公司并称，“董事亦相信，将本集团现有资讯科技业务融合于金融服务界别（一般称为金融科技，包括但不限于提供融资经纪、资产管理、金融租赁及投资管理服务），乃适当之举。”

企展控股周三盘初一度冲高10%，至1.49港元的逾4个月高位。本地时间10:36，该股升5.19%，报1.42港元。（完）

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