FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：Equifax宣布执行长离职并放弃奖金 之前发生资料外泄事件
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年9月27日 / 凌晨1点32分 / 22 天前

焦点：Equifax宣布执行长离职并放弃奖金 之前发生资料外泄事件

2 分钟阅读

2017年9月8日，美国亚特兰大，Equifax的企业标识。REUTERS/Tami Chappell

路透9月26日 - 美国信用监控公司Equifax Inc(EFX.N)周二称，执行长史密斯(Richard Smith)将离开公司，并放弃今年的奖金，该公司此前遭大规模网络攻击导致资料外泄，外界的批评越演越烈，公司陷入危机。

Equifax在9月7日披露资料外泄，之后数个联邦与州政府机关展开调查，包括美国司法部的刑事调查，接着就是史密斯的去职。

部分观察人士表示，这算是正面的第一步，不过几名关注此案的美国参议员表示，史密斯下台无法弥补1.43亿名美国民众资料外泄的损失。

“这种程度的疏失绝对要有后果，”前国土安全部官员、目前担任多家网络安全公司顾问Paul Rosenzweig表示，“如果Equifax执行长还能保住职位，网络安全可以说是美国企业界的一场笑话了。”

Equifax在提交给监管机构的文件中表示，可能追回史密斯今年的部分津贴，取决于董事会对外泄事件的调查。Equifax表示，外泄发生在5月中至7月之间。

不论内部调查结果如何，史密斯仍可领取1,840万美元退休金。

Equifax声明表示，57岁的史密斯已经退休，但史密斯与公司代表并未回应关于说明去职原因的请求。

“在这个重大时刻，我认为由新的领导者来带领公司前进，最符合公司的利益，”声明引述史密斯的话表示。

Equifax于9月15日披露，资讯长与安全长因资料外泄事件去职。

一些企业治理专家表示，董事会对这起网络攻击的调查，可能导致该公司管理层出现更多变动。

“董事会和领导层必须弄清楚造成了多大的损害，以及需要做些什么。董事会可能需调整，”咨询公司Longnecker & Associates主管Brent Longnecker。

Equifax股价收高近1%，报106.05美元。自披露遭网络攻击以来，在消费者、政客、安全专家对其回应方式的批评声浪中，该股已累计下跌30%，市值蒸发约45亿美元。

“新任命的非执行董事长表示董事会对事件‘深表关切’，他还直接为此事道歉，”Cowen Group分析师Jaret Seiberg在给投资者的报告中称。

“这是在国会山很好使的认错方式。”

该公司已任命Rego Barros担任临时执行长。Barros现年61岁，最近曾任Equifax亚太区总裁。董事会成员Mark Feidler被任命为非执行董事长。

史密斯已被要求出席国会听证会。包括民主党参议员Elizabeth Warren及Sherrod Brown在内的一些议员表示，他们仍期待史密斯在国会作证。(完)

编译 陈宗琦/侯雪苹；审校 张荻

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below