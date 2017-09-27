焦点：Equifax宣布执行长离职并放弃奖金 之前发生资料外泄事件

路透9月26日 - 美国信用监控公司Equifax Inc(EFX.N)周二称，执行长史密斯(Richard Smith)将离开公司，并放弃今年的奖金，该公司此前遭大规模网络攻击导致资料外泄，外界的批评越演越烈，公司陷入危机。

Equifax在9月7日披露资料外泄，之后数个联邦与州政府机关展开调查，包括美国司法部的刑事调查，接着就是史密斯的去职。

部分观察人士表示，这算是正面的第一步，不过几名关注此案的美国参议员表示，史密斯下台无法弥补1.43亿名美国民众资料外泄的损失。

“这种程度的疏失绝对要有后果，”前国土安全部官员、目前担任多家网络安全公司顾问Paul Rosenzweig表示，“如果Equifax执行长还能保住职位，网络安全可以说是美国企业界的一场笑话了。”

Equifax在提交给监管机构的文件中表示，可能追回史密斯今年的部分津贴，取决于董事会对外泄事件的调查。Equifax表示，外泄发生在5月中至7月之间。

不论内部调查结果如何，史密斯仍可领取1,840万美元退休金。

Equifax声明表示，57岁的史密斯已经退休，但史密斯与公司代表并未回应关于说明去职原因的请求。

“在这个重大时刻，我认为由新的领导者来带领公司前进，最符合公司的利益，”声明引述史密斯的话表示。

Equifax于9月15日披露，资讯长与安全长因资料外泄事件去职。

一些企业治理专家表示，董事会对这起网络攻击的调查，可能导致该公司管理层出现更多变动。

“董事会和领导层必须弄清楚造成了多大的损害，以及需要做些什么。董事会可能需调整，”咨询公司Longnecker & Associates主管Brent Longnecker。

Equifax股价收高近1%，报106.05美元。自披露遭网络攻击以来，在消费者、政客、安全专家对其回应方式的批评声浪中，该股已累计下跌30%，市值蒸发约45亿美元。

“新任命的非执行董事长表示董事会对事件‘深表关切’，他还直接为此事道歉，”Cowen Group分析师Jaret Seiberg在给投资者的报告中称。

“这是在国会山很好使的认错方式。”

该公司已任命Rego Barros担任临时执行长。Barros现年61岁，最近曾任Equifax亚太区总裁。董事会成员Mark Feidler被任命为非执行董事长。

史密斯已被要求出席国会听证会。包括民主党参议员Elizabeth Warren及Sherrod Brown在内的一些议员表示，他们仍期待史密斯在国会作证。(完)