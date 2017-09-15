美国金融：参议员沃伦调查Equifax信息泄漏事件，拟推相关立法

路透华盛顿9月15日 - 美国参议员沃伦(Elizabeth Warren)周五表示，她已开始调查Equifax的大规模数据泄漏事件，并将与另外11名民主党参议员一起制定一项提案，使消费者可免费冻结其信贷。

沃伦以护卫消费者并经常向金融业发起挑战着称。她还向Equifax、同为信用监督机构的环联(TransUnion)和Experian、联邦监管机构以及美国国会审计署(GAO)写信以索取相关信息，以判断是否需要新的联邦立法来保护消费者。

“我对这种信息侵犯感到不安--这被描述为‘近年来个人敏感信息面临的最大风险因素之一’--事实上这已是Equifax或其子公司出现的第三起危及美国公民个人信息的数据泄漏事件了，”她在写给Equifax董事长兼执行长Richard Smith的信中写道。

担任美国白宫特别顾问暨消费者金融保护署主管的沃伦称，拟定议案将阻止像Equifax这样的公司向消费者收取冻结和取消冻结访问他们信用档案的费用。信用冻结会限制对个人信用报告的访问，防止不法人员使用他人信息申请信贷导致的账户欺诈情况。

Equifax生成贷款人借以评估消费者信用状况的个人信用报告。该公司近日面临重大压力，参众议员均指责其在应对黑客攻击方面行动迟缓、措施不够而且回应含糊不清。

投资者也纷纷抛售Equifax股票，自从该公司9月7日披露资料泄露以来，其股价已骤降32%。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 高琦/王洋)