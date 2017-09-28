《独家新闻》纽约州监管机关向Equifax发出传票，要求提供外泄事件信息

路透纽约9月27日 - 一名知情消息人士周三表示，纽约州的金融服务监管机关已针对Equifax Inc本月发现的大规模资料外泄事件，向这家信用报告公司发出传票，要求其提供更多信息。

消息人士表示，纽约金融局(DFS)9月14日向Equifax发出传票。由于此事尚未曝光，消息人士要求匿名。

Equifax日前遭到黑客攻击，造成多达1.43亿名美国民众的个人资料外泄，消息人士表示，传票要求Equifax提供相关文件，以及该公司何时得知此事、事发后采取了哪些行动的详细说明和其他信息。

DFS在9月18日向各金融机构发出指南，说明在信息外泄后应该采取哪些相关步骤以保护消费者资讯，不过之前并没有发出传票的报导。

DFS发言人对此不予置评。也无法立即取得Equifax发言人的看法。

纽约州也在9月18日提议，信用报告公司应遵守3月1日就生效的网络安全规定，并要求由DFS负责监管的银行及其他金融机构建立一套计划，以保护消费者数据，以及向监管机关通报资料外泄事件。

如果Equifax真正遵守了规定，就会在事发72小时内上报外泄事件，而不是在发现消费者的社会安全号码、生日、地址与其他敏感信息外泄后41天才向上级报告。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)