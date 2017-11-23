尔康制药称去年报表虚增净利2.31亿元 自今日起复牌

路透上海11月23日 - 自5月起停牌的湖南尔康制药股份有限公司(300267.SZ)周三晚公告称，因会计差错，公司2016年营收和净利均有不同程度的虚增，其中净利虚增2.31亿元人民币。公司股票周四起复牌。

公告称，2016年公司从子公司内部采购备货未实现销售部分，在合并报表时中未进行合并抵消会计处理，应分别调减营收和利润2.29亿元和2.09亿元；公司负责国际销售的部门未及时将销售退回及其后续处理的期后事项告知公司总部，导致财务部未按企业会计准则中对于销售退货的原则进行处理，应分别调减营收和利润0.26亿元和0.22亿元。

在追溯调整前，尔康制药去年实现净利10.13亿元，每股收益0.50元；会计调整后，公司去年净利为7.82亿元，每股收益0.39元。

公告强调，目前，证监会正对公司进行立案稽查，最终调查结果以证监会出具的结论为准。

尔康制药还表示，自5月停牌以来，二级市场创业板指数及生物医药行业指数均已发生较大变动。公司股票复牌后，股价有可能发生较大波动。

因网络媒体对公司业绩提出质疑，自5月中起尔康制药股票持续停牌以核实情况。中国证监会8月下发调查通知称，因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查。停牌前该股收报11.48元。（完）