基金观点：香港投资者在ESG应用及可持续投资较环球投资者落后--施罗德

路透香港10月12日 - 施罗德投资周四发表一项调查结果显示，香港投资者认同可持续投资的重要性不断提高，惟在有关环境、社会及管治（ESG）的应用及可持续投资表现较环球投资者落后。

施罗德环球投资者研究于今年6月访问了来自30个市场共22,100位投资者，对象为将于未来12个月投资至少10,000欧元（或相等价值），以及在过去10年内曾更改投资组合的人士。

调查结果显示，与五年前相比，现时大部份（84%）香港零售投资者认为可持续投资已变得更为重要，高于环球（78%）及亚洲（80%）投资者。过半数（55%）的香港投资者表示于这五年中已增加可持续投资的比例，低于环球（64%）及亚洲（68%）投资者。虽然有25%的香港零售投资者表示一直或经常投资于可持续基金，并避免投资于忽视可持续因素的基金，但该比例仍低于环球（42%）及亚洲（45%）投资者。

另一方面，64%香港机构投资者预期可持续投资在未来五年将会变得更加重要，略低于环球（67%）投资者及高于亚洲（59%）投资者，而其中仅有7%的投资者在过去五年提高可持续投资比例，远低于环球（48%）及亚洲（33%）的比例。

施罗德香港行政总裁杜伟麒（Chris Durack）指出，“可持续投资不仅仅是专注于绿色基金，将ESG因素纳入投资流程的基金能够更有效地帮助投资者创造实际的长期价值，并为我们带来评估未来的工具，分析哪些公司将能驾驭未来。”

事实上，ESG投资在全球正在增加动能，尤其是在美国和欧洲。有愈来愈多的证据显示，拥有更强的环境和治理模式的企业在未来5至10年会带来更高的投资报酬。

施罗德的调查还显示，对于香港机构投资者而言，83%认为可持续投资将会带来挑战，这与亚洲（82%）机构投资者的意见相似，并高于环球（77%）水平。他们认为三大挑战分别是投资表现、缺乏透明度及公布数据以及难以衡量及管理风险。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)