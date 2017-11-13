台湾金融：富邦投信称明年将完整ETF产品线，放眼香港等海外市场

* 明年继续发行商品、债券类ETF，放眼退休理财商机

* 具有ETF技术输出能力，将合资进军香港市场

* 明年初将设立子公司成立PE Fund，投资公共建设

路透台北11月13日 - 台湾资产管理规模第四大投信业者--富邦投信周一表示，明年将持续发行商品、债券类型的交易所买卖基金(ETF)，将产品线补齐。因ETF将是连结保险、退休理财商品的重要基础。

富邦投信董事长胡德兴接受路透采访时称，富邦投信今年发了九档ETF，管理规模仅次于元大投信。且因在ETF发展领先亚洲多数同业，具有技术输出能力。先前已与香港康宏资产管理成立合资公司，待获得牌照后，将共同经营香港ETF市场。

〞香港才刚开放杠杆、反向ETF，台湾在这方面领先，未来可以吸引南下与北上资金投资。〞他预期。

胡德兴指出，富邦投信此前发行的上证180杠杆、反向ETF，是全球第一个追踪大陆股市指数的杠反产品。最近发行的美国特别股ETF，全球仅有14档，富邦也是开亚洲的先例。由于ETF具有容易跨资产与跨区域的特性，虽然富邦投信不是跨国企业，却可以发行国际性商品，未来也会将此项技术输出。

除被动式基金外，此前在外商投信及投顾服务10余年的胡德兴表示，未来每年还是会发行一至两档主动式基金，以因应银行端的需要。

胡德兴并透露，因应金管会开放投信事业转投资子公司设立私募股权基金(PE Fund)，富邦投信计划在明年初设立子公司成立PE Fund，希望能争取国家发展基金等长期性资金投入公共建设、绿能等政策鼓励产业。

金管会已于8月初公布开放投信事业转投资子公司设立私募股权基金、办理受托管理或引介投资PE Fund相关业务，以引导资金投入公共建设、绿能、长照等基础建设与新创产业。并于日前核准国泰投信规划首档私募股权基金，目标发行金额100亿台币。

以管理资产规模估算，富邦投信在台湾39家投信业排名第四，次于元大、国泰以及群益投信。根据投信投顾公会统计，截至9月底为止，富邦投信管理的资产规模为1,211.18亿台币，市占率5.3%。(完) (记者 董永年; 审校)