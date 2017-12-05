中国证券：深交所正研究推动ETF纳入互联互通标的证券范围--人民日报

路透北京12月5日 - 人民日报周二报导称，深交所正研究推动ETF纳入互联互通标的证券范围，优化交易日历安排，为境内外投资者提供更多的资产风险管理工具。

报导指出，下一步，深交所将建跨境资本服务平台，延伸特色服务链条，引导中国企业通过资本运作，积极有效利用外资、融入全球创新链，为企业走出去提供更加有效的服务支持，支持有条件的证券经营机构依托交易所跨境平台走出去，开展跨境业务，提升国际竞争力。

报导称，深交所正以建立跨境看穿式监管体系为依托，推动建立北向交易看穿式监管机制。香港证监会和港交所已向市场正式公布投资者识别码制度；在强化交易监控方面，重点关注跨境操纵、中小市值股票炒作、跨境资金流动等问题，提升跨境违法违规线索发现能力。

深交所称，深港通开通一年，深港通呈跨境资金净流入态势，彰显了代表创新创业经济的深市A股对海外投资者的吸引力。截至12月4日，深股通累计净流入1,487.63亿元人民币，港股通累计净买入971.35亿元，跨境资金净流入516.28亿元。

数据显示，到12月5日，深港通开通一周年，累计交易金额1.29万亿元，其中，深股通交易金额8,821.41亿元，港股通交易金额4,126.35亿元，提升了A股国际化程度，实现了顺畅的跨境监管，有力地提升了内地与香港市场的国际竞争力和服务实体经济能力。

深股通日均交易金额由开通首月的15.41亿元提升至最近一个月的73.77亿元，增幅379%，港股通日均交易金额由开通首月的4.54亿元提升至最近一个月的38.4亿元，增幅745%。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)