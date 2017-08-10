港报社评：“ETF通”堪憧憬，迈步仍赖改思维--信报8月10日

交易所买卖基金（ETF）毫无疑问是近二十余年其中一种发展最快的投资产品。以资产管理规模（AUM）和占环球股市成交比例计算，ETF这些年都录得令人侧目的增长，足证不论作为传统互惠基金的低收费竞争对手，抑或针对特定资产类别的短线炒卖工具，ETF受欢迎程度皆与日俱增。

本港盈富基金于一九九九年面世，乃日本以外亚洲地区第一只交易所买卖基金，其诞生虽与港府为一九九八年千亿入市「打大鳄」买入的大批港股谋出路有关，以有秩序「退市」为首要考虑，但不管有心栽花还是无心插柳，随着盈富基金在港交所挂牌，香港作为亚洲ETF市场先驱的地位就此确立。

屈指一算，交易所买卖基金在港已有十八年发展历史，惟ETF于香港的普及程度非但远不如欧美，即使跟起步较迟的部分区内对手比较，亦有被赶过之势。香港金融发展局在二○一五年底已提出警告，指内地、南韩、台湾和新加坡推动ETF发展都比香港进取，促请有关方面多做工夫加强本港ETF市场的竞争力。

根据投资银行瑞信的统计，全球ETF资金净流入去年平均每秒达一万二千美元，扣除假期全年吸资接近三千亿美元，而美国去年十只成交最活跃的上市证券中，多达七只是ETF。以金额计，ETF目前占美股总成交达三成。相比之下，今年上半年ETF占港股月度交投比例仅百分之五至百分之七，且买卖一直集中于极少数产品，单是盈富基金及几只追踪H股或A股的ETF，占本港ETF每天总成交动辄超过八成，其余百余只交投普遍疏落，市场整体深度严重不足。

美国是全球ETF发展最成熟的市场，在港美之间直接比较绝不恰当。然而，美国第一只交易所买卖基金、SPDR标普五百指数ETF于一九九三年面世，意味ETF在当地的历史亦只有二十四年。ETF在香港远不如美国普及，且交投高度集中于中港股票类别，是因为起步迟美国六年，抑或这种投资工具在港遇到「水土不服」的问题，经多年尝试仍无法引起本地投资者的兴趣？

我们认为，大型机构或私人银行的客户，投资不受地域限制，哪个市场ETF流通性高、收费具竞争力，机构投资者便投向哪个市场。美国在这方面举世无匹，ETF发展一日千里殊不令人意外。

另一边厢，随着愈来愈多实证显示主动型基金长期跑输大市，投资者弃「主动」取「被动」蔚然成风，ETF中许多都是追踪指数的被动型产品，结合低收费优势，近年在散户层面亦堪称基金业「吸资神器」。这个趋势并非独见于美国，理论上香港也可受惠，但除少数产品外，ETF在港始终难成气候，原因到底是本港投资者只爱炒卖或持有个别股票，对以组合形式押注不同股份或资产类别有所抗拒，抑或香港ETF市场配套不足，令本来有意参与的投资者亦为之却步，值得渴望激活本地ETF市场的有关方面深入研究。

根据本报八月七日报道，本港与内地六月底签署的《更紧密经贸关系安排》（CEPA）经济技术合作协议，当中提及计划推出「ETF通」方案，反映两地将积极部署ETF互联互通。由于「ETF通」曾因跨境结算问题而被认为年内出台无望，上述协议令业界对于短期内成事重燃希望。与此同时，港交所决心从现有制度着手，借监窝轮及牛熊证经验，在ETF市场引入持续报价机制，藉此提升流通量，相关计划预期明年实施。

以内地投资者对全球资产配置的殷切需求，业界对「ETF通」寄予厚望完全可以理解。然而，值得注意的是，报道提到有基金大行ETF主管直言，倘若「ETF通」无法在短期内实现，对市场前景会感到「好灰」。

此话出自业界之口，足见ETF在港原地踏步多年，以致不靠北水即难逃一池死水局面。

互联互通花款的确愈来愈多，为市场带来无限憧憬，惟本港ETF发展要迈向新的台阶，关键仍在投资者改变固有思维，令非中港类别ETF得以利用自身特色吸资引资，否则一切技术性安排只流于徒具形式而已 。

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