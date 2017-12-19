香港基金：证监会就引入主动型ETF、加大投资灵活性等建议展开3个月谘询

路透香港12月19日 - 香港证监会称，就引入主动型交易所买卖基金（ETF）、加大投资灵活性等建议修订《单位信托及互惠基金守则》，展开为期3个月的谘询。

据周一晚间的声明，建议修订旨在革新证监会认可基金的监管制度，以及应对金融创新及市场迅速发展所带来的风险。证监会行政总裁欧达礼表示，“《单位信托及互惠基金守则》经革新后，将为本港零售基金业的进一步发展奠定基础。”

修订建议包括容许跨国营运的管理公司可借助集团资源来符合关键人员须具备五年公众基金投资管理经验的规定，对普通公众基金为投资目的而使用的衍生工具设立50%整体上限，在《单位信托守则》内加入有关上市开放式基金（亦称为主动型ETF）及封闭式基金的新章节以促进新产品的开发等等。

证监会亦建议对《证监会强积金产品守则》、《集资退休基金守则》及《与投资有关的人寿保险计划守则》的有关条文作出相应修订。

截至2017年9月30日，获证监会认可的公众基金共有2,188只，占所有获证监会认可的集体投资计划的79%。在香港注册成立的基金共有753只，而这些基金所管理的资产合计达1,510亿美元。

自2012年至今，在香港注册成立的证监会认可基金的数目几乎增加了一倍，而这些基金所管理的资产则上升了158%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)