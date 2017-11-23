欧盟执委会称2018年六个成员国或违反预算规定

路透布鲁塞尔11月22日 - 欧盟执委会周三称，明年六个欧元区国家的预算可能会违反欧盟的预算赤字规定，意大利、法国和比利时的公共债务削减幅度也未能达到欧盟要求。

欧盟执委会分析了除希腊外所有欧元区国家的2018年预算案，检查它们的主要假设条件是否符合欧盟的预算赤字和公共债务限制规定。

执委会称，德国、立陶宛、拉脱维亚、卢森堡、芬兰、荷兰、爱沙尼亚、爱尔兰、塞浦路斯、马耳他和斯洛伐克均完全或基本遵守了欧盟稳定暨成长协定(SGP)。

“对比利时、意大利、奥地利、葡萄牙和斯洛文尼亚而言，预算草案计划(DBP)显示它们可能达不到SGP规定的2018年要求，”欧盟执委会称，补充说法国也在此列。

规定称，欧盟成员国应当将预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%以下，将公共债务与GDP之比降至60%以下。

欧盟成员国还应当寻求在结构性条件下，即不计商业周期波动和一次性收支的预算平衡或盈余，并将年度债务与GDP之比降至60%以下。

欧盟执委会称法国、比利时和意大利的债务削减幅度未达到欧盟要求，但特别提到意大利以示关切。意大利的债务与GDP之比超过130%，在欧盟处于第二高位，仅次于希腊。

欧盟执委会称将在2018年春评估意大利对债务削减要求的合规情况。意大利需要在明年5月份之前举行大选。(完)