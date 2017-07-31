欧盟考虑临时冻结账户 防止陷入困境的银行遭挤兑

路透布鲁塞尔7月28日 - 路透看到的欧盟文件显示，欧盟国家正考虑制定措施使其可以暂停取款，以防止银行遭到挤兑。

此举旨在帮助救援那些被视为即将破产或可能破产的银行，但批评人士称，这可能打击储户信心，甚或导致银行陷入困境的传言刚起时储户加速提款。

该提议自今年年初以来就一直在研究当中。不到两个月之前，存款挤兑加剧西班牙宝培拉银行(Banco Popular)的融资问题，并最终导致其被出售。

由欧盟轮值主席国爱沙尼亚起草的这份文件称，赋予监管机构权力暂时冻结境况不佳的银行的账户是“可行选项”，文件也承认成员国对此问题存在意见分歧。

官员表示，德国等一些欧盟成员国，已经在国家层面允许进入清算程序的银行暂停支付，这些国家都赞同该举措。

“这是为了防止银行挤兑，以便当一家银行陷入危境时，不至于被进一步推向倒闭。”一位了解德国政府看法的人士说道。

这份标注日期是7月10日的爱沙尼亚文件还指出，为了满足储户的紧急财务需求，建议引入一种机制，允许储户支取“至少有限的资金”。

但银行业者认为，冻结账户的举措料将打击人们的储蓄热情。

“我们强烈认为，该举措将导致储户在早期阶段就把钱从银行提出来。”欧洲金融市场协会(AFME)的Charlie Bannister说道。

一位欧盟官员称，驻欧盟的各国特使在7月13日对这份爱沙尼亚文件进行了讨论，但未做出任何决定。9月将继续讨论。任何最终决定都需获得欧洲议会的批准。（完）