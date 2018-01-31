欧洲三家银行共支付4660万美元和解美国“幌骗”诉讼

路透华盛顿1月29日 - 在美国对期货和大宗商品市场操纵案的调查中，欧洲三家银行支付了4,660万美元和解金，另有八名个人受到指控。

美国司法部和衍生品监管机构周一表示，数个机构对金属和股票期货的“幌骗”(spoofing)行为进行调查后，瑞银集团(UBSG.S)、德银(DBKGn.DE)和汇丰控股(HSBA.L)、这些银行的前交易员以及其他公司的个人受到指控。

在美国联邦调查局(FBI)的配合下，美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)首次合作，对多家公司和个人提出刑事和民事诉讼，这表明它们愈发关注让个人为公司的错误行为负责。

根据2010年多德-弗兰克金融改革法案，“幌骗”属于刑事犯罪，包括挂单买入或卖出期货合约，却故意在订单执行前取消。通过制造一种需求假象，幌骗者可以影响价格，从而令其市场仓位受益。

CFTC称，德意志银行和瑞银已经同意分别支付3,000万美元和1,500万美元，汇丰控股将支付160万美元，就该案的民事诉讼达成和解。

瑞银发言人称，该行很高兴能够解决这个问题，并且“早已纠正了这一行为”。

汇丰控股发言人称很高兴能够解决这个问题。

德意志银行发言人称，该行“积极充分地配合了政府调查，并加强管控和监督，以确保未来不出现这种行为。”(完)