欧盟首席谈判代表向英国施压 敦促尽速展开退欧谈判

路透布鲁塞尔7月12日 - 欧盟协商人员周三向英国施压，要求在英国退欧之后给予欧洲移民更多权力，若英国希望迅速启动未来贸易关系的谈判，则英国得接受为退欧付出巨额金钱。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)将在下周主办首轮的全面性协商，他在一场记者会中显露出对英国的不耐。他指出，英国至今尚未对他所提出详尽提案的许多问题做出回应，其提出给予民众的权益有所短缺，同时解决欠款问题上也力有未逮。

英国外交大臣约翰逊周二表示，如果欧盟认为英国将实现约翰逊所谓的“勒索性质”的要求，欧盟可以尽管自吹自擂。巴尼尔在被问及对约翰逊谈话有什么看法时，他显露出无意加入口水战：

“我没有听到什么吹擂，只听到时钟滴答响，”法国籍的巴尼尔说道，呼应他过去一年的节制说法，也就是要在2019年3月前完成退欧协商的时间紧迫，完成协商才能让企业及数以百万计的民众所受冲击降到最小。

巴尼尔称，他希望下周见到英国的详细提案，以便与欧盟就他们所希望在退欧协议中解决之问题的方案进行比对。

巴尼尔呼吁伦敦对于是否愿意付款清楚表态，据欧盟执委会估算，如果要赢得欧盟信任，英国需支付款项可能达600亿欧元(700亿美元)。

支持英国退欧者认为欧盟是在向英国勒索，但巴尼尔对此加以驳斥，并强调他对于仔细逐条检视帐目持开放态度，但英国显然得先对其在欧盟的预算份额负起责任。(完)