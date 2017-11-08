欧盟官员认为英国退欧过渡期谈判条件很难谈拢

路透布鲁塞尔11月7日 - 欧盟官员表示，欧盟外交官将在周三开始草拟英国退欧过渡协议，这或许会让英国在2019年3月退欧后留在单一市场两年左右。

但一些官员和欧盟27国派出的大使中参与准备首个“方针讨论”的外交官警告称，英国不应该假设在退欧后关系方面的公开谈判中，能取得初步协议。一些政府认为让英国等待有其益处。

路透见到的针对讨论所准备的文件显示，大使们将讨论过渡期的“范围”和“期限”，包括英国留在单一市场，以及像是农业和渔业计划在内的其他欧盟计划等的涉入程度。

他们并将讨论过渡期如何影响欧盟和其他国家的协议，像是贸易、渔业和航空协定。

数位对路透发表看法的官员表示，英国在过渡期可能必须遵守所有欧盟法律，即使它们在过渡期有所调整。

“欧盟认为过渡期和未来有点类似于真相时刻，所有为鼓动退欧而说的谎言到时就会被拆穿，他们原本说英国将能得到整个蛋糕并独吞，”另一位官员说。

周三的讨论还将为过渡期之后与伦敦方面的贸易关系征求意见。过渡期将在2020年12月完成，届时正好赶上欧盟当前七年预算期结束。

预计英国脱欧事务大臣戴维斯周五将在布鲁塞尔进行10月中旬峰会以来的首次磋商。不过这次与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)的短暂会谈料不会就英国支付脱欧分手费一事取得突破。

外交人士以及官员们表示，脱欧谈判进展依旧缓慢，因此欧盟领导人下月拒绝开始贸易谈判的可能性日益增大。他们称，一些人或许已经觉得这是对付英国的一个有用策略，英国急于阻止企业转移投资。

一位参与协商的欧盟外交官预计，代表们还将讨论，如果特雷莎·梅拒绝满足欧盟的要求，导致下月无法开始下一阶段谈判，将如何应对。“如果他们(英国)不行动，我们要怎么办？”他说

官员们称，欧盟代表们还需要一到两次会议，才能就英国脱欧过渡期的条件达成一致。不过，这些结果在领导人同意开启下一阶段谈判之前不会向英国提出。(完)