欧盟公布退欧协定草案 要求英国“加快”谈判步伐

路透布鲁塞尔2月28日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)敦促英国”加快谈判步伐”，如果英方希望在今年内就周三公布的协定草案达成协议的话。这份协定草案也引起了北爱尔兰方面的不满。

“如果我们希望谈判成功...就必须加快步伐，”巴尼尔在欧盟执委会表示支持退欧协定的首份公开草案之后对记者说。欧盟和英国希望能在约八个月内就这份草案达成一致。

这份协定草案是以12月达成的过渡协议和欧盟立场为基础，英国尚未表示接受。

尤其需要提到的是，有关如何避免在爱尔兰岛设立”硬边界”的条款，实际上会将北爱尔兰留在欧盟框架和法规之内。

巴尼尔强调，这与去年12月同特雷莎·梅达成的一致意见相符，如果英国拿出详细的替代解决方案，可以对此进行替代。

北爱尔兰民主统一党批评这一提案，因这可能会在北爱尔兰与英国其他地区之间创设新的隔离。

协定草案建议成立一个欧盟-英国联合委员会监督上述安排，但欧洲法院仍是最终的争端解决机构。

巴尼尔表示，他将在下周参加新一轮协商，还将在下周初会见北爱尔兰领导人。他强调，谈判对英国能否获得一段过渡期的问题还有”很大分歧”。(完)