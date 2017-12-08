焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段

路透布鲁塞尔/伦敦12月8日 - 欧盟执委会周五宣布，与英国的退欧谈判已经取得足够进展，可以开始有关未来双方关系的第二阶段谈判，有关爱尔兰边境问题的僵局已经解决。

2017年12月8日，比利时布鲁塞尔，英国首相特雷莎·梅与欧盟执委会主席容克召开联合新闻发布会。REUTERS/Yves Herman

执委会在声明中公布了上述内容。英国首相特雷莎·梅乘坐凌晨的飞机赶往布鲁塞尔，与欧盟执委会主席容克一起宣布这个结果。

执委会在报告中给出的建议是已经取得足够进展，报告将提交给下周召开的欧盟领导人峰会。

“特雷莎·梅首相已向我保证，英国政府将予以支持。在这个基础上，我相信我们已经达到我们需要的突破。今天的结果当然是一个妥协，”容克在记者会上表示。

特雷莎·梅表示，她预计欧盟峰会将会通过一项正式协议。欧盟峰会将在12月14日召开。

“我也期待下周的欧洲理事会会议，我希望也预期我们能够在会议上得到27个成员国支持这项符合所有人利益、得之不易的协议，”特雷莎·梅称。

欧盟执委会表示，已准备好立即进行第二阶段谈判；第二阶段谈判将涉及退欧过渡期、贸易及英国与欧盟的长期关系。

展开贸易及退欧过渡安排的谈判，对特雷莎·梅的首相生涯前景十分重要，也攸关欧盟与英国在2019年3月底退欧之后的贸易流动延续。

此前北爱尔兰在最后时刻提出的反对，破坏了特雷莎·梅试图就爱尔兰边境问题签署一项协议的努力，四天后特雷莎·梅在北爱尔兰的关键议会盟友对新条款予以了谨慎支持。

爱尔兰外交部长科文尼(Simon Coveney)称，边境协议意味着英国退欧不会导致爱尔兰和北爱尔兰之间设立硬边境，北爱尔兰将成为退欧后英国唯一与欧盟接壤的地方。

“关于爱尔兰岛问题，这个结果对每个人来说都很好--保证了不会存在硬边境，”科文尼在推特上发文称。

英国在文件中同意，假如英国和欧盟未能就退欧最终协议达成一致，那么英国将在内部市场和海关联盟的规定上保持一致性；这些规则旨在保护爱尔兰的南北合作。

文件称，在缺少贸易协议的情形下，北爱尔兰和英国其他地方不会形成新的障碍，除非北爱尔兰政府认为一些特定的安排是合适的。

文件称，“在任何情况下，英国将继续确保北爱尔兰企业不受约束地进入整个英国内部市场。”(完)