欧盟与英国同意寻求英退后在WTO的配额不变--消息

路透布鲁塞尔10月3日 - 欧盟消息人士周二称，英国与欧盟伙伴国已达成一致，将要求世界贸易组织(WTO)其他成员国在英国退欧后维持现有的农产品配额。

英国与欧盟自6月开始协商英国退欧事宜后，双方一直致力于确立一种通用方法，分割二者与WTO其他成员国之间的关系。目前所有欧盟28个成员国被视作一个整体。

消息人士指出，其他欧盟27国本周将讨论与英国间“非常初步的”协议。英国经济占欧盟经济总量的16%，但在欧盟从其他WTO成员国进口的优惠税率商品中，英国所占比重则因不同商品而异。

其他WTO成员国对欧洲方面的提议有何反应尚待观察。即便在英国退欧前，已经有一些国家希望调整与欧盟间的贸易条款，因为在此类贸易协议签订之后，欧盟又有新的成员国加入。

“我们必须看看其他WTO成员国是否同意，”一名欧盟外交官员称，并指出在WTO达成协议需要时间。

未能立即联系到欧盟执委会和英国政府正式发表评论。

其他欧盟成员国和英国都不希望被迫提高来自其他国家的低或零关税农产品进口的配额，担心这会加剧本国生产商所面临的竞争。但确定这些商品在欧盟关税同盟内部的最终消费者属于哪国也是个问题。

**过渡时期**

英国将在18个月后退出欧盟，但英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上月要求大约两年的过渡期来帮助英国平稳退出。在过渡时期，英国将留在欧盟单一市场和关税同盟。这或将为与其他WTO成员国达成最终协议赢得更多时间。

特雷莎·梅还希望与欧盟达成自贸协议，尽管欧盟方面坚持在伦敦同意基本的退欧条件后才会开始贸易磋商。从技术上说，围绕WTO配额的讨论并不是退欧谈判的一部分。

英国金融时报援引欧盟和英国谈判代表致欧盟其他27国政府的信函称，欧盟和英国打算对其他WTO成员国维持现有水平的市场准入。

“英国和欧盟均希望让我们的WTO伙伴国放心，我们会竭力让干扰降到最低。”(完)