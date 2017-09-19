欧盟商会期待中共新一届领导班子展现诚意放开市场

路透北京9月19日 - 中国欧盟商会周二表示，期待中国共产党新一届领导班子展现出放开市场的诚心，但称商会成员对此并不乐观，已经“承诺疲劳(promise fatigue)”了。

中共十九大将在10月18日召开，届时将产生以习近平为核心的政治局常委新领导班子。

在华外资企业长期以来一直对中国未履行市场开放承诺持批评态度。他们迫切希望习近平按照他向全球传递出的反保护主义讯息，在国内开展改革。

“我们希望十九大之后，新领导班子能够展现出他们诚心诚意进一步开放市场，”欧盟商会主席何墨池(Mats Harborn)说道。

“如果你要问我们的成员企业...对于能否出现这些改变他们并不十分乐观，”何墨池在欧盟商会公布年度建议书之前接受采访时告诉记者。

**一系列保证**

中国欧盟商会称，欧盟企业一直在“承受累积起来的‘承诺疲劳’，最近几年的一系列保证从来没有兑现。”

虽然Harborn指出部分行业，例如制药业确实有所进步，但他表示，北京应该废除其形形色色的外商投资类别以及属于限制类的外商投资项目目录，”“让一部公司法来规定企业在中国的活动”。

中国欧盟商会敦促中国政府在指定投资区时不要依赖“短期经济激励”，而是关注创造一个基于法治的可预测及透明的商业环境。

中国政府称，中国是外商投资的理想国家，外国企业已从中国巨大的市场持续数十年的增长中获益颇多。

但最近几年，中国通过鼓励信息技术和机器人等战略产业的创新，来应对增长放缓的问题。

商业团体已警告中国，如果不开放金融服务、医疗保健和物流等主要行业，中国可能会面临欧洲和美国的保护主义反弹风险。外国企业在这些主要行业面临的限制要大于中国同行在国外投资时的限制。

对于欧盟执委会主席贾克提出的，限制中国对欧洲基础设施、高科技制造业以及能源领域企业收购的方案，法国、德国和意大利周三都表示欢迎。 (完)