欧盟将提交市场扭曲问题报告 目前只针对中国进口产品

路透布鲁塞尔10月5日 - 欧盟执委会一名官员周四表示，为限制过于便宜的进口产品进入欧盟，新贸易规定将对中国给予特别注意。

执委会、欧盟成员国和欧盟议员周二取得一致，在判定是否存在产品倾销的问题上，对所有世界贸易组织(WTO)成员国一视同仁。

正常情况下，倾销意味着出口价格低于国内售价，但欧盟会对“市场严重扭曲”的情况作出例外规定，允许调查机构将出口价格与国际基准价格相比较。

执委会已表示，对于涉嫌存在严重扭曲情况的主要国家，将会提交相关调查报告，不过目前只针对一个国家。

“中国将被首先点名，”一位要求不具名的欧盟执委会官员说。

“除中国以外，尚无编写其他国家报告的明确计划。”

“这要动用到大量资源，”该名官员补充道，未出具某一国家报告并不意谓着欧盟生产商不能指出那里出现的扭曲现象。

这名官员并不排除未来对其他国家出具调查报告的可能性。

欧盟官员经常指出，尽管反倾销案例有所变化，但中国仍非市场经济体。

在欧盟执委会所进行的32宗贸易调查案当中，有22件涉及中国进口产品。

欧盟和中国的许多其它贸易伙伴在是否给予中国“市场经济”待遇的问题上一直争论不休。中国政府称，从2016年底开始，即中国加入WTO约15年后，中国即应享受“市场经济”待遇。(完)