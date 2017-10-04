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欧盟制定贸易新规 以限制中国廉价进口（更新版）
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#国际财经
2017年10月4日 / 凌晨2点46分 / 17 天前

欧盟制定贸易新规 以限制中国廉价进口（更新版）

1 分钟阅读

(新增更多细节和引语，并确认稍早报导)

路透斯特拉斯堡10月3日 - 欧盟周二就防范过多中国廉价进口商品的新规达成一致意见，从而结束了围绕与中国贸易关系的长达18个月的争议。

欧盟和中国的许多其它贸易伙伴在是否给予中国“市场经济”待遇的问题上一直争论不休。中国政府称，从2016年底开始，即中国加入世界贸易组织(WTO)约15年后，中国即应享受“市场经济”待遇。

欧盟执委会、各成员国政府和欧洲议会议员的代表们在记者会上表示，在数次协商未果后，他们最终在周二弥合了分歧。

在决定是否征收进口关税时，欧盟将对所有WTO成员国同等对待。

但如果认定价格出现“重大市场扭曲”，比如国家过度干预，那么欧盟将视例外处理，这种例外情况料涉及一些中国企业。

直到目前，中国一直被给予特殊的“非市场经济”待遇，意味着如果中国的出口商品价格低于第三方国家如美国，欧盟调查人员则认定其出口价格被人为压低。

中国去年针对欧洲和美国的贸易保护措施向WTO提起申诉。

欧盟执委会认为，针对中国的规定需要发生改变。这意味着在遵守WTO规定和保护面临倾销威胁的欧盟企业之间寻找平衡。

“我相信我们实现了这两个目标，”欧洲议会贸易委员会主席Bernd Lange在达成协议后表示。他还对可能针对社会和环境倾销展开新的调查表示欢迎。

包括欧洲议会许多议员在内的批评者表示，新规定把举证责任从中国企业转移至欧盟企业，这导致采取措施更加困难。

欧盟执委会则称，举证责任并不会转移，因为其将针对各国发布报告，判定他们的市场是否被扭曲。(完)

编译 李爽/王兴亚；审校 李婷仪/张荻

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